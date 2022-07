Lío con los uniformes de Antofagasta y la U retrasa en media hora toda la jornada dominical

Lo que no pudo la lluvia que afecta a gran parte del país, lo consiguió la elección de los uniformes. O en otras palabras, el azul de las camisetas de Antofagasta y Universidad de Chile varió toda la programación de la jornada dominical del fútbol chileno.

Todo comenzó esta tarde, cuando el juez Julio Bascuñán se percató que la indumentaria de ambos equipos podría confundirse en la cancha y ordenó un cambio. El problema es que ambas instituciones ya habían informado que jugarían con sus uniformes oficiales (azul y blanco para los nortinos y azul para los santiaguinos) y no tenían cómo echar pie atrás de manera rápida.

Finalmente, fueron los dueños de casa quienes encontraron una salida al mandar a buscar su vestuario alternativo (rojo y negro). Pero esto no podía hacerse en el tiempo que estaba programado, por lo que la decisión final fue retrasar el inicio del encuentro en media hora.

La decisión

La determinación provocó un lío en las transmisiones del resto de los compromisos, pues el duelo entre pumas y azules terminaría a escasa distancia del inicio del enfrentamiento entre Colo Colo y La Serena. Y si se retrasaba este, lo mismo pasaría con el frente a frente entre La Calera y Ñublense.

Por eso, y luego de rápidas conversaciones, la Asociación Nacional de Fútbol y las entidades involucradas, acordaron que todos los pleitos se iniciarían con 30 minutos de retraso y así no habría problemas en la televisación de los encuentros.

Pero este no es el único cambio. Porque debido al mal estado en que quedó la cancha del estadio Santa Laura, tras el duelo entre Chile y Estados Unidos por el repechaje al Mundial de Rugby. “Estamos pidiendo la suspensión o cambiar de estadio. En el Santa Laura no se puede jugar”, sentenció Luis Baquedano, gerente general del club de colonia. Y en ese contexto, la ANFP accedió a la reprogramación del encuentro y ya no se jugará este lunes.