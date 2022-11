Lionel Messi alista su debut en Qatar: “Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo”

Alegre. Ilusionado. Diferente. Lionell Messi llega con otra actitud a quizás el último Mundial de su carrera y eso se nota. Tal vez haber roto el estigma del fracaso que tenía con la albiceleste, tras haber conseguido la Copa América, hizo que el máximo ídolo de Argentina a hoy vea el certamen con más optimismo.

“No sé si llegamos mejor, pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Nos hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan ansiosa ni tan pendiente de los resultados, sino disfrutando más. Este grupo me recuerda al de 2014, que era un grupo similar, muy unido que tenía en claro qué quería. Está bueno llegar así porque da confianza cuando sales a jugar”, aseguró el jugador del PSG.

Luego agregó que esta Copa del Mundo “me agarra más maduro, con otra edad, trato de disfrutar al máximo, de vivirlo con otra intensidad, de disfrutar cada momento que me toque en el Mundial como pasó en la Copa América. Hoy creo que disfruto mucho más de todo eso, antes no lo pensaba simplemente disfrutaba de jugar que no te daba tiempo o yo no me daba el tiempo de poder disfrutarlo mucho, sino pensar en el siguiente partido, de querer más, de querer seguir ganando y, a veces, pasaban desapercibidas muchas cosas y ahora soy más consciente de disfrutar”.

Créditos: Reuters.

Su baile final

Y si bien se especuló con una posible lesión del exBarcelona, fue el propio futbolista quién aclaró que no tenía nada. “Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. no tengo ningún problema, escuché que decían que entrené diferenciado fue porque tenia un golpe y por precaución, pero nada raro”, enfatizó.

Luego, detalló que pese a lo que se decía en su país, no realizó una rutina de ejercicios diferentes o dietas especiales para prepararse para Qatar. “Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial. Pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial”, anunció.

Una motivación que “me lleva a seguir intentándolo. Es la ilusión, el querer siempre más, el no quedarse con las ganas y el pensar que hubiese pasado, sino afrontarlo y que sea lo que Dios quiera”. Por eso les dice a sus compañeros que disfruten de la experiencia, porque “si bien es difícil hacerles entender que tienen que disfrutar de los momentos, porque me pasó y a la edad de ellos no lo entendía, les digo que lo disfruten y que vivan la experiencia al máximo porque no saben si van a volver a vivir otro Mundial”.

Por último Messi tuvo un agradecimiento especial para todas y todos aquellos hinchas que no son argentinos y que quieren que levante el trofeo dorado. “Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que la Selección sea campeona en gran parte por mí. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera deportiva. Siempre, donde me tocó ir, recibí cariño y esto es una muestra más y me pone feliz que haya más gente que desee lo mismo que yo”, concluyó.

Argentina debuta en la justa deportiva, en la jornada de este martes, a las 7 de la mañana, contra Arabia Saudita por el Grupo C.

