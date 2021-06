Lionel Scaloni, DT de Argentina: “Chile nos empata en una pelota parada y después hacen poco más”

Tras enfrentar a Chile, Argentina cosechó su segundo empate en cinco partidos. Ambos como local. Una situación que levantó críticas al medio transandino. Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni aterriza los cuestionamientos y dice que se va conforme por el temple de sus jugadores, opinión muy parecida a la de Lionel Messi.

“Tengo la misma sensación ahora que la tuvimos en el empate con Paraguay. La intención siempre fue ganar. Teníamos algunos chicos que no pudimos contar con ellos, pero el equipo mostró mucha actitud”, dijo el ex defensor de la Lazio.

“Chile no creó ocasiones”

En el análisis estricto del encuentro, el ex jugador de Deportivo La Coruña aseguró que se fue con buenos sensaciones. Sobre todo, porque confirmó que su equipo fue superior a la Roja.

“Lo positivo que me llevo es que el equipo siempre intenta dar la cara, atacar. Chile no nos creó ocasiones. Ellos nos empatan en una pelota parada y después hacen poco más. Es una buena señal, a nivel defensivo estuvimos bien. En el segundo tiempo fuimos más profundos con un equipo más fresco. Lo negativo es que nos empatan de una pelota parada”, afirmó a Scaloni.

Asimismo, el entrenador transandino aseguró que no habrá grandes rotaciones para el duelo del martes, ya que “no haremos grandes cambios para Colombia, al menos no por el resultado que tuvimos ante Chile. Lo que sí es que tenemos algunos jugadores tocados y veremos cómo están. El resultado no cambia nada por lo que tengamos que hacer en Colombia”.

Respecto de la renovada selección que presentó en Santiago del Estero, el DT señaló que “me voy muy conforme por el hecho de que a nadie le pesó la camiseta. Salieron a la cancha como si no fuera su primer partido, eso me pone contento, es una buena señal. Debutaron tres chicos, además del arquero. Fueron un aporte. Este equipo necesita de gente joven que transmita, que cambie el ritmo”.

Respecto de la complicada situación social y política que vive su próximo rival, Scaloni dijo que “ojalá que no pase nada en Colombia. Vamos a jugar un partido de fútbol y nada más. No sé cómo estará la situación ahora, pero ojalá que sea lo mejor posible”.