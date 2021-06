Lasarte rompe la mala racha: “El empate es un premio motivacional”

Esta noche Martín Lasarte tuvo su estreno en Eliminatorias como entrenador de la selección chilena. Y lo consiguió con un trabajado empate 1-1, rompiendo una mala racha de 16 años sin que un DT pudiera sumar en su debut en este torneo.

“La sensación que nos queda es positiva, porque tuvimos una serie de dificultades, poco tiempo de trabajo y todo eso frente a un rival de las características desde Argentina. Entonces, de ese lugar es bueno. Quizás pudimos haber hecho algo más, pero eso es hilar muy fino”, afirmó Machete en su análisis inicial. Y añadió: “Este empate es bueno siempre y cuando lo ratifiquemos ganando el próximo partido”.

“Son partidos distintos. Los partidos no son siempre iguales. La estadística marca que acá siempre han sido difícil. Alguien me dijo una frase que está muy buena: no vinimos a buscar lo que deseábamos, sino lo que necesitábamos. El partido con Bolivia es otro partido y posiblemente tenga algunas alternancias”, continuó en relación al próximo rival de la Roja.

Asimismo, se refirió al hecho histórico de sumar por tercera vez un empate en Argentina por Eliminatorias. “Es un premio motivacional, más allá del resultado, la entrega, la cooperación... valores que a veces en el fútbol están dejados un poquito de lado y son importantes. No necesariamente el fútbol es tan lógico. Hubo pasajes en que el equipo estuvo alto, altivo, tuvo buena posesión de pelota. Quizás en algún momento equivocamos esa posesión, pero es fruto de la poca cantidad de entrenamientos que tuvimos”, sostuvo.

“Yo estoy muy satisfecho. Hubo momentos que pudimos descansar con el balón, quizás nos faltó atrevernos un poquito más (...) Obtuvimos un gol de una jugada preparada, que no es un tema menor. Así que desde ese lugar, muy contento”, insistió.

Por último, el entrenador uruguayo se refirió a la ausencia de Arturo Vidal, aquejado por Covid: “Los grandes jugadores no son fáciles de suplir. Entra un jugador más joven o de otras características. Arturo tiene unas cualidades no solo anímicas, sino que desde el juego: recorre muchos metros, mucha superficie, tiene gol, llega por sorpresa en segunda línea tiene buen juego aéreo ofensivo y defensivo. Su ausencia, más allá de la desgracia de la enfermedad, para nosotros fue un problema, pero fue una oportunidad para aquellos que están golpeando la puerta, empezar a aparecer y que están en condiciones”.

Acosta, el último afortunado

El último técnico debutante en la ruta al Mundial que sumó puntos en su primer partido fue Nelson Acosta. El DT asumió tras el despido de Juvenal Olmos en las clasificatorias para Alemania 2006. La Roja se encontraba en una compleja situación y debía enfrentar a Bolivia en el Estadio Nacional. El triunfo 3-1 sobre los altiplánicos quedó en los libros no solo por la victoria, sino porque esa noche de junio de 2005 Marcelo Salas se convirtió en el goleador histórico de la Selección al anotar su 35° tanto, superando a Iván Zamorano. Luis Fuentes anotó las otras dos conquistas criollas. Del equipo que estuvo en esa jornada, el único que sigue activo es Luis Jiménez, quien después de muchos años volvió al Equipo de Todos. El calvo estratega también había sumado en su debut rumbo a Francia 98 (4-1 ante Ecuador).

Acosta no logró enderezar el rumbo y se mantuvo al frente de la escuadra nacional hasta después de la Copa América de Venezuela, cuando fue cesado por la dirigencia que encabezó Harold Mayne-Nicholls. El nuevo entrenador fue Marcelo Bielsa, quien se estrenó el 13 de octubre de 2007 ante Argentina en Buenos Aires. El encuentro acabó con una victoria 2-0 para los transandinos, con dos goles de Juan Román Riquelme. Igualmente, la Roja volvería a una Copa del Mundo después de 12 años.

Después de la polémica partida del rosarino, la administración de Sergio Jadue designó a Claudio Borghi como técnico de la Roja. Al igual que en las anteriores Eliminatorias, el estreno fue como visita frente a la Albiceleste, el 7 de octubre de 2011. Esta vez, la goleada fue 4-1 para el local, con tres dianas de Gonzalo Higuaín y una de Lionel Messi, mientras que el descuento fue de Matías Fernández.

Las diversas indisciplinas que el Bichi debió sancionar y la irregularidad del equipo, terminaron con su despido tras un amistoso en Suiza. Su reemplazante fue Jorge Sampaoli, quien venía precedido de un tricampeonato y la corona de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile. Su debut eliminatorio fue ante Perú en Lima, el 22 de marzo de 2013. El partido fue ingrato para la Selección, ya que dominó gran parte del encuentro y terminó perdiendo con un solitario gol de Jefferson Farfán, a tres minutos del final. A pesar del revés, el equipo lograría la ansiada clasificación a Brasil y, más tarde, su primera Copa América, en 2015.

Con la directiva de la ANFP descabezada, el casildense renunció a la banca nacional algunas semanas antes del partido frente a Argentina en Santiago, por las Eliminatorias para Rusia 2018. La directiva, que encabezaba Arturo Salah, debió buscar con suma urgencia a un reemplazante. Así, Juan Antonio Pizzi se calzó el buso de la Roja. Sin hacer un mal partido, el equipo cayó 1-2 en el Nacional. Abrió la cuenta Felipe Gutiérrez. Sin embargo, los transandinos dieron vuelta el marcador con tantos de Ángel di María y Gabriel Mercado.

La era Pizzi tuvo como principales hitos el título de la Copa América Centenario (otra vez venciendo a Argentina por penales) y el subcampeonato de la Copa Confederaciones. Sin embargo, el objetivo de llegar a Rusia no se concretó y Macanudo terminó yéndose. Asumió Reinaldo Rueda, con la misión de meter al equipo en Qatar 2022. No obstante, en su debut eliminatorio, el 8 de octubre del año pasado, tampoco pudo celebrar. Cayó 2-1 ante Uruguay, en un encuentro que se definió con un tanto en la agonía de Maximiliano Gómez. Sin embargo, hoy Machete logró romper una historia negativa.