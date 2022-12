Lionel Scaloni no le teme al poderío de Mbappé: “Es un trabajo de equipo más que individual, no es solo él”

El duelo válido por la final de la Copa del Mundo será en la próxima jornada y en Argentina la expectación es total. En la previa del crucial duelo, Lionel Scaloni, entrenador del cuadro transandino, habló en conferencia de prensa y se refirió al partido ante los galos.

El estratega se refirió a la figura de Kylian Mbappé y su importancia en el equipo francés: “Es un trabajo de equipo más que individual. Y no es solo Mbappé, Francia tiene muchos jugadores que lo abastecen y lo hacen mejor jugador. Es uno de los grandes jugadores del mundo y va a seguir mejorando, no hay duda”.

“El otro día dije que estoy en el lugar que todo argentino quisiera estar. Estoy orgulloso y entusiasmado con todo lo que estamos viviendo. Se puede disfrutar aunque estemos cerca de la final. Lo importante es el camino, el plantel que tenemos, y poder compartirlo con la familia. Cuando lo disfrutas, las cosas salen diferente”, complementó.

Scaloni entregó su balance sobre el grupo y destacó la llegada de algunos futbolistas que quedaron fuera de la nómina debido a alguna lesión: “Estamos en el mejor momento. Están llegando chicos que fueron parte de esto como Nico González o Joaquín Correa, no me quiero olvidar de ninguno. El mayor triunfo nuestro es que todos se sientan parte. Incluso que la gente lo sienta así. Hasta que empiece la final vamos a disfrutar de estos momentos”.

“Desde el primer día que asumimos, nuestra idea era que la selección es de todos. Darle la posibilidad a cualquier futbolista y que después nosotros tengamos que decidir si tenían el nivel. Hemos formado un grupo espectacular que se mata por esta camiseta, es el logro más importante. Todo viene agigantado cuando se ganan o se consiguen cosas. En 2019 no se logro pero se confió y esa fue la bisagra en todo esto”, añadió.

Lionel Scaloni junto a la Al Hilm, la pelota que se utilizará en la final del Mundial. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Duelo entre Messi y Mbappé

El técnico transandino comentó acerca de la rivalidad formada entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes son compañeros en el PSG y se han destacado a lo largo del certamen: “El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé. Leo está bien y esperemos que caiga de nuestro lado. Hay jugadores de sobra para definir el partido”.

“No pudo decir nada, no estamos ahí. Nos llega la misma información que a ustedes y el partido lo preparamos en base a cómo creemos que va a jugar Francia y cómo queremos jugar nosotros. Si Messi dijo que este es su último partido con la selección, que mejor que este escenario para que lo sea. Esperemos que podamos ganar la copa, sería magnifico. Ojalá termine de la mejor manera para él”, aseveró sobre el análisis del elenco galo y la posibilidad de que el astro argentino se retire tras la final.

“No dirigió contra Australia y estuvo bien. Además con todas las cámaras, el VAR y demás es difícil que perjudique a alguno. No creo que vaya a perjudicar a nadie, hay que dejarlo que haga su trabajo”, señaló sobre el árbitro polaco Szymon Marciniak, designado para dirigir el crucial encuentro.

Pintores qataríes realizan retratos de Hugo Lloris, Kylian Mbappe, Lionel Messi and Julián Álvarez. Foto: REUTERS/Niharika Kulkarni

Ganar y no fallar

Scaloni fue tajante al asegurar que irán a buscar la victoria ante los franceses y que no esperan llegar a los penales: “El plan del partido lo tenemos claro. Al igual que contra Holanda, intentaremos no llegar a los penales. Francia tiene variantes en todos los sectores, puede jugar con la pelota al pie o al contraataque. No es solamente una fase del partido. En algún momento, le puede convenir que tengamos la pelota. Los partidos hay que jugarlos minuto a minuto, y creo que estamos preparados para eso”.

“En principio, hay una frase hecha que dice que las ‘finales se ganan’ pero tenemos que jugarlo de la misma manera que jugamos el resto de los partidos. No podemos pensar solamente en ganar, hay demasiado condimentos para analizarla bien e intentar no fallar. El partido se analiza y se trabaja, no podemos pensar en salir solo a ganar”, añadió.

En torno al sistema táctico que utilizará frente a les bleus, el entrenador argentino aseguró que tiene definido a la oncena protagonista: “Lo tengo definido pero puede ser cualquier sistema. Nuestra forma de jugar va más allá del esquema. Ya la tenemos decidido y ahora tendremos una charla previa al entrenamiento, con eso dejaremos más o menos claro qué equipo va a salir a jugar el domingo. Plantearemos el partido y el equipo en función de hacerle el máximo daño al rival.”

“Está para jugar. Entrenó normal toda la semana, ya estaba bien para el partido anterior. Lo tenemos disponible”, sentenció sobre Ángel Di Maria, jugador que es una de las dudas en cuanto a su titularidad.