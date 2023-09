Los Cóndores sacan cuentas alegres pese a la caída en su debut en el Mundial de Rugby: “Dejamos bien parado a Chile; estuvimos a la altura”

Un muy buena imagen dejó este domingo la Selección Chilena de rugby en su debut en el Mundial de Francia, pese a la derrota sufrida a manos de Japón.

Los Cóndores dejaron buenas sensaciones en su estreno en la cita planetaria ante los nipones, algo que fue destacado por el cuerpo técnico y plantel nacional.

En ese sentido, el kicking coach Federico Todeschini reconoció que lo vivido en el estadio de Toulouse “fue muy intenso, sobre todo para los jugadores. Ver tanta gente apoyando la verdad es que fue emocionante”, señaló.

Consultado respecto al trámite del encuentro, el entrenador consideró que “el resultado fue abultado por lo que fue el contexto. Creo que tuvimos el control del partido durante varios minutos, aunque nos costó marcar puntos y nos faltó un poco en la definición”.

Asimismo, agregó que “ellos (Japón) son un equipo de mucha experiencia, de mucho tamaño y nos hicieron fácil algunos tries por errores individuales y por virtudes de ellos”. No obstante, Todeschini recalcó estar “muy contento con el debut, creo que dejamos bien parado a Chile. Los chicos tuvieron una entrega y unas ganas de jugar este partido, porque sabían lo que representaba, y me parece que estuvimos a la altura”, concluyó.

Por su parte el jugador nacional Marcelo Torrealba también reconoció que la jornada de hoy “fue increíble. Desde temprano sabíamos que ibamos a tener el apoyo de muchos chilenos acá, en Chile y alrededor del mundo”.

Sobre el compromiso ante los asiáticos, señaló que “fue un partido durísimo. Cuando mantuvimos la pelota pudimos ganar nuestros puntos de contacto yendo hacia adelante, pero acá cada error cuesta carísimo, las indisciplinas...”.

Sin embargo, Torrealba se muestra esperanzado respecto al futuro: “Algo que este grupo sabe es que va a seguir trabajando, no se va a rendir y queremos que este sea nuestro desde. No sabemos cuál será nuestro límite, primera vez que estamos en un escenario mundial, así que hay harto por trabajar, pero ya se sacó esa primera sensación de debutar en un Mundial”, manifestó.

En tanto su compañero Diego Escobar confesó haber tenido “miles de emociones. Sentir el apoyo de todos los chilenos, de la gente que está acá... Chile tuvo su primer partido en un Mundial, su primer himno y cumplimos un muy buen papel hasta el minuto 70 o un poquito menos. Se la hicimos difícil a Japón, que es un equipo que le ganó a Sudáfrica -el ex campeón del mundo- así que orgulloso de lo que somos, de lo que mostramos y cuídense porque Chile está para cosas grandes”, lanzó.

Finalmente, el jugador criollo señaló que “ahora vamos a analizar el partido y pensar en Samoa. Si hacemos las cosas bien, paramos de hacer penales y errores, podemos hacer un buen papel y dar una sorpresa importante en el Mundial”, concluyó.