“Un comienzo del que están hechos los sueños”: así destacó el Mundial de Rugby el histórico primer try de los Cóndores

Los Cóndores vivieron pura emoción. El equipo nacional de rugby tuvo un estreno histórico en el Mundial de Francia, completando su primera participación en un evento de esta categoría. Eso sí, el digno debut no estuvo exento de problemas, pues cayeron ante Japón por 42-12.

Cerca de cinco mil chilenos recalaron al estadio del Toulouse. Cada uno, incluyendo a los jugadores y el cuerpo técnico chileno, reconocieron la importancia del momento. En pocas palabras, fue histórico.

Antes del pitazo inicial se dio una de las imágenes que marcaron el partido. En la ceremonia de himnos, los Cóndores se vieron notoriamente emocionados al escuchar por primera vez el canto nacional en una cita mundialista. Incluso, algunos llegaron hasta las lágrimas, lo que reflejó la importancia de la situación.

En ese sentido, esto fue destacado por la cuenta oficial del Mundial, que compartió el momento con un sentido mensaje, además de adjuntar un video del momento. “Esto es lo que significa”, consignaron.

Momento histórico

La página no se quedó ahí y estuvo constantemente visibilizando algunos de los momentos más importantes del estreno de los Cóndores en el Mundial. En este caso, también destacaron la primera anotación del conjunto nacional en citas planetarias.

En el inicio del duelo, concretamente en el minuto seis, Rodrigo Fernández marcó el primer try en la historia de Chile en los Mundiales. Luego de que la zaga japonesa detuviera un ataque prometedor, el nacional pateó la ovalada para salir del tumulto y quedó a pasos de la zona de anotación. Lo confuso de la jugada obligó a que el juez australiano Nicholas Berry recurriera a la revisión del oficial de televisión, sin embargo, terminó confirmando el tanto y entregándole los primeros cinco puntos para los Cóndores. Santiago Videla no falló en su conversión y estiró la ventaja. Fue un inicio brillante, pero sería opacado rápidamente con un try rival.

“Chile ha marcado su primer try en Mundiales de Rugby”, indicaron. “Un comienzo del que están hechos los sueños”, complementaron, donde también inmortalizaron el momento con una imagen de la anotación de Fernández.