Los deportistas continúan sin saber cuándo recibirán el permiso para volver a entrenar

La semana pasada algunos clubes abrieron sus puertas para la práctica de estas disciplinas, lo que alimentó la esperanzas de algunos deportistas de que un regreso estaba cerca. Incluso, algunas federaciones, como las de golf y tenis publicaron protocolos para la práctica del deporte y emplazaron a las autoridades, muy críticas en un comienzo, a preparar este retorno.

Incluso, el ministro de Salud Jaime Mañalich se abrió ayer a la posibilidad: “Espero que publiquemos en el Diario Oficial a más tardar este miércoles medidas generales, porque nos encontramos con muchas especificidades que no podemos sancionar, decir este sí, este no. Si en un barrio, sin público, quieren reunirse a jugar rayuela dos o tres personas, ¿eso debe estar prohibido o no? El Ministerio de Salud dará un marco conceptual sobre cuánta gente puede haber, qué nivel de acercamiento y corresponderá a cada ministerio adoptar las circunstancias particulares”.

Sin embargo, el decreto publicado hoy no tocó ninguno de los temas señalados por la autoridad de salud y el deporte deberá seguir esperando. Desde el gobierno explican que se tomaron en consideración el explosivo aumento de las cifras (2.660 casos en las últimas 24 horas) y las consiguientes medidas de ampliación de cuarentena para echar pie atrás en la intención de continuar con la idea de visar un marco regulatorio para el regreso de las actividades deportivas.

La situación de incertidumbre del deporte chileno en medio de la explosión de casos de Covid-19 continúa y, de acuerdo a la visión de las autoridades sobre la progresión de la pandemia, se ve compleja una pronta reanudación.