"Los deportistas entrenados por Sirinio Saavedra y Pilar Gallardo se dopan; es un secreto a voces”

Germaín Pérez (50 años) fue el último presidente de la Federación de ciclismo de Chile (Fecichile). Estuvo en ella desde 2018 y no llegó al año en el cargo. Estaba ahí hasta que el COCh decidió desafiliarla, apuntando entre otras cosas a los constantes casos de dopaje en el deporte. Ahora se une a la confesión-denuncia de Nicolás González y lo avala. Da más nombres.

¿Qué opina de lo destapado por Nicolás González?

Siempre en esto hay dos versiones. Desafortunadamente, Nicolás tuvo la oportunidad de defenderse, pero no pudo, porque no tenía las pruebas, pero esto del dopaje es un secreto a voces. Yo intenté combatirlo, pero no tuve llegada en el directorio porque obviamente ellos estaban comprometidos; el vicepresidente [Sirinio Saavedra] es uno de los entrenadores que tiene más casos de dopaje en el ciclismo, así que no tuve mucha llegada.

¿Le cree?

Pienso que debe ser verdad. No creo que él esté opinando de algo tan delicado y mintiendo descaradamente. Todos saben que hay dopaje en el ciclismo y todos también saben quién es el que lo administra: los deportistas entrenados por Sirinio Saavedra y Pilar Gallardo se dopan. No hay pruebas, pero hay denuncias y es un secreto a voces.

¿Puede ser una prueba la gran cantidad de deportistas dopados que tienen?

Sí, esas sí son pruebas. De hecho, cuando Constanza Paredes dio positivo por EPO antes de los Panamericanos de Lima pedí la salida de Pilar de la Comisión Técnica de Alto Rendimiento, cuando su propio esposo, Sirinio, la puso ahí. Después de eso, por hablar eso, me suspendieron. Ellos quisieron decir que fue porque dije públicamente que estaba a favor de la desafiliación de la Federación del COCh, pero no me lo creo. Lo que a ellos más les dolió fue que comenzara a pedir la salida de la gente que está ligada al dopaje.

Nicolás González habla de Sapete, el masajista, como el gran proveedor de las sustancias dopantes.

Sí. Yo no sé por qué esto no se investiga, no se persigue a los entrenadores, a los presidentes de clubes, no hay denuncias… Pareciera que todo esto queda en el aire, lo toma la Comisión Antidopaje y listo, pero no se llega a ninguna conclusión. Esto debería investigarse a fondo, porque al final también hay consumo de drogas.

Artur Lópes, el encargado del antidopaje de la UCI, concluyó tras su visita que “en Chile hay una cultura que ocultaba el dopaje”.

Claro. Él sacó esta conclusión después de entrevistarse con mucha gente, todos los miembros del directorio, en particular con Pilar Gallardo, porque a ella la presionaron por el tema de dopaje.

¿Y qué piensa la UCI de la situación chilena?

Es muy duro en cuanto al dopaje. Ellos están atacando fuertemente esto, creando nexos con los países para atacar el problema. Si bien la WADA es un organismo independiente, la propia UCI tiene su Comisión Antidopaje y trabajan directamente con los organismos antidopaje. Antes, siempre que teníamos congresos continentales o mundiales, se hablaba del dopaje y lo lamentable de Chile, porque era un país con la mayor cantidad de casos a nivel latinoamericano. Siempre se hablaba en los pasillos de que había nexos entre varios países, como lo que apareció el año pasado el equipo Kuotas-Paulino.

Nuevamente, la misma farmacia se ve denunciada como proveedora.

Lo que pasa es que mientras no salga una ley que determine que el dopaje es un delito y que castigue a todos los involucrados, esto seguirá ocurriendo. Si yo voy a comprar sustancias dopantes me las van a vender, porque no es ilegal. Esto es urgente. Imagina a Nicolás: él tenía 18 años y una beca Proddar que le permitía mantenerse entrenando en Santiago, pero debía mantenerlo. Ahí, creo también que esta beca está mal diseñada, porque los deportistas están exigidos a mantenerla con resultados y en el caso de él, la cuarteta le exigía doparse para mantenerla. Esta beca está propiciando al dopaje.