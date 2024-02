Los detalles del informe de Estadio Seguro que terminaron lapidando el duelo entre la U y Cobresal

Universidad de Chile tenía planeado su debut en el Torneo Nacional este fin de semana recién pasado. La U debía enfrentarse a Cobresal en el marco de la primera fecha. Sin embargo, durante el día viernes todo cambió después de que la Delegación Presidencial determinara suspender el encuentro.

En un informe de Estadio Seguro al que tuvo acceso El Deportivo dan cuenta de las situaciones que se consideraron para tomar tal medida. Entre los antecedentes está establecido que se había determinado fijar el encuentro en “un horario que permita un despliegue de seguridad, con luz de día para mitigar posibles incivilidades dentro y fuera del recinto”. También establecen que por el horario hay una “oferta de transporte adecuada para los asistentes”.

Allí se plantea cuáles fueron las exigencias que debió cumplir la U para que se pudiese aprobar la localía en el recinto, como “agregar un acceso más por la calle Guillermo Mann, instalar cortes de calle para facilitar los accesos, rediseñar el foso falso de la galería sur y aumentar la cantidad de seguridad privada”.

También indican que hasta ese momento ya se habían vendido las 30.000 entradas disponibles y se habían distribuido 2.000 entradas de cortesía, completando el aforo autorizado.

Por el lado de Carabineros, el informe destaca que, “se solicitó por parte del Departamento OS13 habilitar un nuevo acceso por la calla Guillermo Mann y manifestó su preocupación por la cantidad de escombros y materiales de construcción en el Parque Estadio Nacional, al que los asistentes podrían tener acceso para generar disturbios, tal como ocurrió en el partido del domingo pasado entre Huachipato y Colo Colo”.

En otro punto se da a conocer que Carabineros hizo llegar a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana un informe que compartido vía WhatsApp a Estadio Seguro que “se sugiere y estima pertinente NO AUTORIZAR el desarrollo de esta actividad, toda vez que se podría comprometer gravemente la seguridad y el orden público, no solo vinculado al evento, sino que, respecto de los servicios ordinarios que ejecuta Carabineros hacia la comunicad, como asimismo, la infraestructura existente en el lugar y su entorno”.

Parte de los destrozos del Estadio Nacional tras la Supercopa. Foto: Agencia Uno.

También se indica que hay “una oferta menor” de contingente policial que para el duelo entre Huachipato y Col Colo en el mismo recinto. “Al tratarse de un evento calificado tipo ‘A’, se cumple con informar que la oferta actual no supera los 500 efectivos (465), no obstante, la complejidad del evento sugiere que este debe realizarse con una dotación aproximada de 700 Carabineros”, apuntan.

Al mismo tiempo, dejan manifestado que mantiene los esfuerzos adicionales por emergencias “vinculadas a la contingencia nacional”, como el apoyo a las víctimas de los incendios forestales el la Región de Valparaíso y de seguridad dado el “fenómeno de criminalidad que afecta a la Región Metropolitana, lo que conlleva a que la oferta disponible no alcance a cubrir de buena manera el servicio policial para dicho recinto deportivo”.

Por último, destacan que el Estadio Nacional “no cuenta con la certificación del recinto para desarrollar encuentros deportivos de fútbol profesional, conforme lo dispone en la Ley 19.327 y Art. 3° del Decreto Supremo N° 1.046 (Reglamento de la Ley n° 19.327). Lo anterior, atendiendo que el recinto no ha sido entregado al Instituto Nacional del Deporte, quien a su vez pone a disposición el recinto deportivo al Club Universidad de Chile”.

Influencia de la Supercopa

Tras analizar toda esta información, Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, recomienda “no autorizar el evento deportivo por cuanto el contingente de Carabineros disponible es considerablemente inferior al que se necesita operativamente para garantizar la seguridad e integridad de los asistentes y así evitar situaciones que comprometan gravemente el orden público”.

También se suma el hecho de que “la cantidad de operativos de Carabineros disponible es incluso menor este fin de semana, ante un evento deportivo -de alta complejidad y riesgo-, en el mismo recinto deportivo y con aforo idéntico al partido que se disputó hace cinco días”.

Otro de los puntos para no autorizar el duelo es que “el sistema de disuasión de invasión a cancha en las zonas de galería no está suficientemente probado. En el partidos disputado el pasado domingo 11 de febrero (Supercopa), se comprobó que el tipo y distribución de enrejado facilitó la generación y lanzamiento de objetos contundentes, no cumpliendo su objetivo primordial”.

Para finalizar, recomiendan “no autorizar el evento deportivo, que éste no cuenta con la certificación correspondiente, al no ser éste entregado al Instituto Nacional del Deporte, con documentación a corregir y verificar, por parte de Carabineros, este departamento y la autoridad regional”, cierra el informe.