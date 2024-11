Los Galácticos activan la alerta: el potente vínculo de 1190, la firma que está en la mira en Perú, con la ANFP

Hace una semana, el fútbol peruano fue sacudido por un escándalo. El presidente de la federación, Agustín Lozano, fue detenido en el marco de una redada. La Policía Nacional apresó a varias personalidades más. Entre otras, figuran Sabrina Martín, Joel Raffo, Jean Robilliard, Norma Alva, Freddy Salazar, Karen Mandriotti, Juan Quispe Cáceres, Humberto Miñán, José Carlos Isla y Franklin Chuquisuta. A todos se les acusa de formar parte de una organización criminal denominada Los Galácticos, a quienes se les atribuyen diversos delitos como fraude, corrupción y lavado de activos por el uso indebido de los recursos de la federación.

Este miércoles, ocho oficinas de empresas vinculadas a la investigación contra Lozano fueron allanadas. Una de ellas, 1190 Sports, tiene raíz chilena. De hecho, mantiene vínculos comerciales con la ANFP, donde la ofensiva judicial en el país del Rímac provocó natural inquietud: se produjo a horas de la llegada de la delegación nacional a Lima, para el duelo entre las escuadras de Jorge Fossati y Ricardo Gareca.

En la antesala del viaje a Lima, la incertidumbre inundó la sede del fútbol chileno, ubicada en Peñalolén. De hecho, se realizaron varias consultas respecto del riesgo de que, a su arribo a la capital incaica, eventualmente, algún directivo o integrante de la delegación pueda ser requerido por las autoridades del país, en condición de testigos. Inquietaba, particularmente, la posibilidad de que Pablo Milad pueda verse expuesto a algún contratiempo. Después de las averiguaciones, se llegó a la conclusión de que no había riesgo alguno, considerando la limpieza de las operaciones que se habían realizado en Chile.

Los Galácticos activan la alerta

La firma, que en sus plataformas oficiales luce como fundadores a Hernán Donnari y David Belmar, cuyos perfiles lucen amplias experiencias en la industria televisiva y del entretenimiento, ha sido facilitadora de significativas alianzas comerciales para la ANFP, en su condición de gestor de los derechos comerciales y de transmisión de las selecciones nacionales, una alianza que fue anunciada oficialmente el 25 de enero de 2022, a través del sitio oficial de la corporación que preside Pablo Milad. “Esta asociación conjuga la experiencia en la gestión de derechos de dos grandes grupos como MEDIAPRO y 1190 Sports que han conformado un consorcio en partes iguales que tendrá a su cargo por los próximos cuatro años (2023-2026) la licencia oficial y exclusiva de la Selección Chilena de Fútbol, más ampliamente conocida como La Roja”, se relucía en la ocasión.

“El acuerdo con la FFCH permitirá implementar una propuesta asociativa, innovadora y colaborativa para maximizar los ingresos y potenciar la visibilidad y el valor de La Roja ante los nuevos desafíos de la industria deportiva, capitalizando tanto el know how del consorcio en gestión de derechos y patrocinios, como de distribución de contenidos y creación de vínculos consistentes a largo plazo entre right holders, marcas patrocinadoras y fans. El modelo de gestión 100% colaborativo -probado exitosamente por federaciones, ligas y confederaciones alrededor del mundo- da lugar a que a medida que el producto evoluciona y mejora, todas las partes son beneficiadas”, se complementaba.

El pacto, efectivamente, se ha traducido en ventajosos acuerdos. A modo de ejemplo, a fines de agosto de 2023, el sitio oficial de Mediapro Chile y 1190 Sports, anunció la suscripción de un acuerdo comercial con McDonald’s. “La Roja tiene su restaurant oficial. Gracias a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile y Mediagol Sports (joint-venture entre Mediapro Chile y 1190 Sports), las ocho series que conforman todas las selecciones nacionales de futbol en Chile contarán con el apoyo y auspicio de McDonald’s”, destacaba.

Pablo Milad, presidente de la ANFP. (Foto: Photosport)

En el instrumento, se cita a Milad. “Esta unión y apoyo que nos otorga McDonald’s es un gran aliciente al trabajo que están desarrollando todas nuestras selecciones nacionales, y muy en especial La Roja que comenzará su camino clasificatorio al Mundial 2026. Es un orgullo para todos quienes vibramos con La Roja que una marca líder se una al equipo de todos los chilenos”, decía el máximo dirigente del fútbol nacional. Hay más alusiones en la misma línea, como el acuerdo con PedidosYa y la producción de la 194ª versión del Superclásico entre la U y Colo Colo, entre otros eventos.

El portafolio disponible en el sitio web de 1190 resalta la suscripción de siete acuerdos con sponsors oficiales. Por cierto, también exhibe a otros socios comerciales, como la Liga Profesional argentina, la selección peruana, la Liga1 de ese país, el Brasileirao y el Paulistao, en Brasil y Chile Rugby.

La defensa

1190 Sports, en tanto, defendió la transparencia de sus operaciones. “1190 Sports es una empresa con base en Miami, EE.UU., presencia en más de 100 países en todo el mundo, y oficinas en Argentina, Brasil, Chile y Perú; que gestiona entre otras propiedades internacionales, los derechos de transmisión de la Liga1″, detalla, a modo de presentación.

En lo medular, la firma procura establecer que la relación con la federación peruana es regular. “En 2022, 1190 Sports presentó proactivamente su propuesta de gestión integral de derechos deportivos en el marco de una convocatoria privada liderada por la FPF, proceso avalado por la FIFA y CONMEBOL y respaldado por un banco de inversión global y de prestigio internacional que garantizó la transparencia del mismo”, puntualiza. Y prosigue: “El compromiso de 1190 Sports en el proyecto Liga1 la ha llevado a invertir en su primer año de operación, más de USD 40 millones, con estados de resultados auditados y transparentes”.

“En todos los países donde opera, 1190 Sports actúa con total integridad, operando de manera transparente y responsable, y siempre en cumplimiento con las normativas y disposiciones vigentes, respetando las regulaciones de cada mercado”, sostiene. Además, compromete cooperación plena con las indagatorias. “Es así que 1190 Sports ha cumplido, desde el primer día de sus operaciones en Perú, en forma constante y oportuna, con todas y cada una de las solicitudes de información de las autoridades locales competentes, en cada ocasión que le ha sido requerida. Como parte de su compromiso con la transparencia, la empresa continuará colaborando con todas las instancias oficiales que lo soliciten”, insiste.