Los primeros cuatro cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

Colo Colo sigue de fiesta. Después de conseguir el título del Torneo Nacional y confirmar el triunfo en la Supercopa contra Huachipato, el Cacique comienza a centrar sus trabajos en lo que será la temporada 2025.

Una planificación donde además de defender el título de campeón del fútbol chileno tendrá entre sus desafíos la Copa Libertadores, competencia en la que durante 2024 alcanzaron los cuartos de final.

Por lo mismo, durante este jueves se reunieron los dirigentes de Blanco y Negro con el técnico Gustavo Almirón con el fin de realizar los balances respectivos del año y evaluar las necesidades de cara a las nuevas competencias.

En este sentido, ya se encuentran cerradas las renovaciones de cuatro futbolistas. Estos son Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Esteban Pavez.

Por el otro lado, también se registrarán bajas. Este jueves, el club anunció las salidas de Emiliano Amor, Leonardo Gil, Ramiro González y Gonzalo Castellani, quienes dejan el club por diversas razones. “Les agradecemos su compromiso, entrega, empuje y coraje cada vez que les tocó defender este escudo. Su aporte fue muy importante para conseguir nuestros dos títulos este 2024. La Ruca siempre será su casa”, publicó el club en sus redes sociales.

En el caso de Gil, su edad y su alto salario conspiraron contra su continuidad. Además, se considera que en esa zona de la cancha los titulares son Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Esteban Pavez. Mientras que el adiós de Amor generó menos consenso, debido a que terminó la temporada en un alto nivel y no va a ser fácil encontrar un central de esas características que lo reemplace. Toda vez que Almirón espera contar con un central zurdo.

También queda en veremos la situación de Guillermo Paiva. El delantero tiene una opción de compra, pero Colo Colo no está dispuesta a ejercerla, aunque no se cierra a otras fórmulas, como una renovación de su préstamo con Olimpia para la próxima temporada.

El balance de Almirón

Después de haber levantado la Supercopa, Jorge Almirón dio a conocer parte de su balance de la temporada. “Es muy difícil ganar en el fútbol, así que yo lo valoro muchísimo. Valoro el proceso que hemos hecho desde el 11 de enero que yo llegué al club. En el torneo hicimos casi el 75 por ciento de los puntos, tenemos el récord de los últimos 25 años. Se disputó hasta el final, estamos entre los luchadores mejores de América. Ganamos por primera vez en Colombia, en Paraguay hace muchísimos años no se ganaba, la primera vez que se ganó en Argentina”, señaló en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, destacó como fueron creciendo a lo largo de la temporada y valoró el momento de su carrera en el que se encuentra. “Hay varias cosas que se pudieron hacer y el equipo está bien, el grupo se hizo muy fuerte, se acostumbró a competir. Este es el premio de una temporada donde todos dejaron lo mejor de sí en pos del equipo. El resultado hoy es favorable, así que hay que disfrutarlo que no es fácil. Antes me pasaba que tenía suerte de estar ahí en la final, me tocó perder mucho también y uno no se da cuenta uno del proceso y no lo disfruta, no lo valora. Hoy estoy en otro momento de mi vida y soy exigente, pero yo los quiero, los quiero mucho los jugadores”, dijo.

Sobre los próximo desafíos, el DT apunta a mantener el apetito el próximo año. “Los que estamos en el fútbol hace mucho tiempo sabemos que siempre hay que empezar de cero. Es muy importante que ahora se despejen, que descansen. Ese tiene que ser el mensaje ahora. Que descansen y después cuando empezamos de cero ya enfocarnos en un objetivo cercano. Siempre fuimos nosotros por objetivo. Cada mes iba planteando la cantidad de partidos que teníamos. Dos veces estuvimos 10 puntos abajo y teníamos que recuperar de esa manera”, relató.

Finalmente, se refirió a la importancia de la plantilla en la campaña. “Estoy sumamente conforme. Estoy contento porque los jugadores son de mucha experiencia. Quieren ganar, están deseando siempre ganar. Así que, más allá de la edad, los chicos se contagiaron de los grandes. Y los grandes acostumbrados a ganar siempre van por más. Así que eso se impregnó en el vestuario y en cada entrenamiento. Nos preparamos siempre para ganar. A veces no se puede, pero siempre hay que prepararse para competir fuerte”, cerró.