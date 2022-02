Luciano Aued no será inscrito en la UC para el primer semestre

Hace 10 días, en conferencia de prensa, José María Buljubasich abría la posibilidad de que Luciano Aued no fuera inscrito para el primer semestre de este año: “Si los tiempos no lo permiten, seguramente no se inscribirá”, declaró. Este jueves, mediante un comunicado, el club ratificó la noticia producto de los problemas físicos que aquejan al jugador.

“Informamos que, producto de los resultados de una coronariografía a la que se sometió el día 14 de enero del presente año, el equipo médico que asesora a Cruzados le indicó al jugador una terapia y no realizar actividad deportiva de contacto por al menos seis meses, a contar de esa fecha”, informaron desde la precordillera.

De esta forma, el futbolista de 34 años y uno de los pocos que ha estado presente en los cuatro títulos consecutivos de la UC, se perderá la primera mitad del año, periodo en el que el club de Las Condes deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, además del Campeonato Nacional.

Podría volver el segundo semestre

Por último, Cruzados informó que, de tener el alta médica antes del cierre del libro de pases invernal, Aued podría ser inscrito para el segundo semestre: “Señalamos que en el caso de que el equipo médico a cargo, le indique al jugador el alta médica antes del cierre de las inscripciones para el mercado de pases invernal del año 2022, Cruzados procederá a inscribirlo en sus registros como parte del Plantel Profesional, con el objeto de que el jugador pueda disputar la segunda rueda del Campeonato 2022″.