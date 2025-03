Lupa al SF-25, el nuevo auto de Lewis Hamilton con el que Ferrari busca cortar una sequía de 16 años

Cuando se apaguen las luces y comience la carrera en el tradicional Circuito de Albert Park, también será el inicio de una nueva era en el automovilismo. Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, dejó atrás sus gloriosos años en Mercedes y se estrenará en Ferrari, en un traspaso que, desde que se confirmó, generó debate y la atención de los fanáticos. A bordo del SF-25, el nuevo auto que fabricó esta temporada la escudería italiana, el piloto británico sueña con la octava corona, la que lo colocaría como el más ganador de todos, lugar que actualmente comparte nada menos que con Michael Schumacher.

Aunque no sólo el sueño de Hamilton es importante. En Maranello no levantan un título desde el año 2008, cuando Kimi Räikkönen y Felipe Massa le dieron a los rojos el Campeonato de Constructores. Y si específicamente se considera el Mundial de Pilotos, el último en festejar fue el mismo Räikkönen, en 2007, en una recordada y dura lucha contra Fernando Alonso y un joven Lewis Hamilton, ambos de McLaren-Mercedes. Han sido 16 años de sequía y sinsabores para Ferrari.

Foto: @ScuderiaFerrari

Por lo mismo, tan importante como la performance que puedan tener Hamilton y Charles Leclerc, su compañero de equipo, es el rendimiento que muestre el SF-25. El equipo de trabajo de Loic Serra, nuevo director técnico de la escudería, creó un monoplaza con un amplio margen de crecimiento para la temporada, en el que efectuaron varios cambios respecto al vehículo anterior, el SF-24.

Importantes cambios en la suspensión y la estética

Una de las principales modificaciones para este año es el retorno al esquema pull-rod en la suspensión delantera, siguiendo lo que actualmente hacen equipos como Red Bull y McLaren. Este tipo de suspensión ofrece un centro de gravedad más bajo, lo que contribuye a reducir la resistencia aerodinámica. Además, genera una mejor distribución del peso, ya que todo va más cerca del suelo.

Sin embargo, cabe destacar que en 2012, cuando el vehículo era el F2012, también implementaron este esquema de varilla de tracción, el que mantuvieron hasta la temporada 2015, con el SF15-T. Por esos años, los resultados no acompañaron al Cavallino Rampante. Ahora esperan tener distinta suerte y un mejor rendimiento.

Otros cambios que son un poco más visibles son el morro, que es un poco más aplastado y corto. También se modificó la forma de los pontones, los que ahora tienen una boca más alta y una entrada de aire adicional que baja, todo con el fin de optimizar el flujo de aire (ver infografía). Además, la tapa del motor también tiene un diseño distinto, porque desaparecieron las tradicionales branquias que iban por los costados para dar paso a unas salidas de refrigeración que son escalonadas.

Por último, hay variaciones importantes en lo visual. Para este 2025 dejaron el rojo tradicional y pintaron el SF-25 con un Racing Red con acabado mate, que es un poco más oscuro que los diseños anteriores. Otro aspecto que llama la atención en los fanáticos es el amplio blanco que se ve en el alerón trasero, en parte de la cubierta y del alerón delantero. Este cambio hace que se note el logo azul del principal auspiciaron de Ferrari, que le paga la suculenta suma de 100 millones de dólares al año.

Volante personalizado

En Maranello quieren que su flamante incorporación se sienta lo más cómodo posible. Por este motivo, Hamilton ha trabajado junto con los ingenieros del equipo una serie de cambios para personalizar el volante de su auto, lo que dio como resultado una pieza bastante parecida a la que tuvo en sus años en Mercedes y distinta a la de su compañero Leclerc.

El británico varió la disposición de algunos botones y modificó las levas del embrague y la caja de cambios. Esto no es algo nuevo en su carrera. En 2013, en su arribo a Mercedes luego de la separación con McLaren, ya había efectuado peticiones similares.

“Es la sensación más positiva que he tenido en mucho tiempo”

Las pruebas de pretemporada en Bahréin la semana pasada alimentaron la esperanza de los tifosi: Hamilton y el SF-25 se marcharon con el segundo mejor tiempo, a milésimas de Carlos Sainz, ahora en Williams.

Foto: @ScuderiaFerrari

El británico intenta ser cauteloso en este comienzo, pero se ilusiona: “En los últimos cuatro años he aprendido que no se puede juzgar mucho un coche a primera vista. Con la generación anterior de coches era mucho más fácil saber dónde estabas con esas primeras sensaciones. Aunque diría que esta es la sensación más positiva que he tenido (con un auto nuevo) en mucho tiempo, eso es todo lo que puedo decir por ahora”.

“Es un coche muy bien construido, muy diferente en cuanto a las características. Es bueno tener que aprender la manera de pilotar un coche diferente, un enfoque distinto a la hora de afrontar las curvas. El motor también tiene diferencias en cuanto a sonido, sensaciones, forma de pilotar. Estoy dedicando mucho tiempo con los ingenieros, también del departamento de motores, para aprender de todo el proceso”, agregó Hamilton después de las pruebas.