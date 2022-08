Manuel Pellegrini sacó aplausos de hinchas y jugadores del Betis por lujito en pleno partido

Una jornada redonda vivió Manuel Pellegrini este lunes en España. El chileno obtuvo un triunfo en la primera fecha de la Liga (España) y una jugada suya fue aplaudida por todo el estadio.

Y no es que el ingeniero haya vuelto a vestir de corto en la victoria del Betis sobre el Elche, más bien logró dejar “dormida” una pelota que venía cayendo sobre la banca de los alviverdes. Todo sucedió en el minuto 55, cuando un mal despeje hizo que le pelota se elevara sobre el campo de juego y se dirigiera directo a la ubicación del adiestrador. Fue entonces, cuando Pellegrini observó el balón, estiró su pie izquierdo y con un suave toque logró quitarle toda la velocidad que traía la esférica.

Hecho que provocó la ovación del estadio, el aplauso de sus dirigidos y una ola de alabanzas en redes sociales y medios de comunicación hispanos. Pero que no logró aplacar la rabia que tenía nuestro compatriota por la complicada situación económica que atraviesa el club y qué le impide contar con siete jugadores (entre ellos, Claudio Bravo).

“Muy contento porque enfrentar el primer partido con once jugadores menos, es una ventaja que no se puede dar. El grupo es muy fuerte en la adversidad. Me alegro mucho, fue un partido muy completo”, dijo el ex Universidad de Chile. Palabras que buscaban remecer a la directiva del Betis, para que solucionen el problema que tienen con el fair play financiero y así les permita inscribir a los tres refuerzos que contrataron para esta temporada y los cuatro jugadores que renovaron (además tiene cuatro lesionados).

Lo que dijo la prensa hispana

La victoria del Real Betis no pasó desapercibida en la prensa ibérica y Marca destacó que “el equipo de Pellegrini, que juega de memoria, arrancó el nuevo curso imponiéndose con autoridad al Elche en el Benito Villamarín en un partido marcado por una expulsión (de la visita)”.

Luego, el diario madrilista, agregó que “hubo tiempo incluso para que el ingeniero recibiera una gran ovación por un control sensacional en la banda de un despeje. Y ahora, turno para el trabajo en los despachos que permita a los verdiblancos empezar a contar con los jugadores no inscritos ausentes en este exitoso estreno en Heliópolis”.

En tanto, Sport destacó el error del integrante de la Roja, Enzo Roco. “Ya en el 28, un error de Roco iba a terminar con el 1-0 para el Betis. El central del Elche se confió con un balón que no llegó a salir por línea de banda y Fekir, siendo el más listo, se lo robó y condujo hasta ponérsela a Borja Iglesias para que el gallego rematase a placer”, publicaron los vascos.

Por último, el Diario de Sevilla postuló que “Manuel Pellegrini ha conseguido que todos los que salten al campo, sean quienes sean, sean capaces de interpretar la sinfonía con la misma capacidad de pasar un buen rato y, de paso, hacérselo gozar a los más de 50.000 béticos que se dan cita cada dos semanas en el Benito Villamarín. Tres a cero y el Betis acaba como colíder la primera jornada”.

Y luego concluyeron que “este Betis que navega tan arriba de la ola, prácticamente en un tsunami favorable, no se va a complicar a pesar de los intentos de un Elche que no renunciaba a la pelea. Pezzella sacó un córner incluso entre los palos para evitar el 2-1 sólo minutos antes de que Pellegrini realizara un control del balón que enloquecía a todo el Benito Villamarín con el chileno”.