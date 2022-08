“Se arrepiente de haber vuelto”: Cristiano Ronaldo no levanta cabeza en el Manchester United

Cristiano Ronaldo sufre en Manchester. El goleador, quien tantas veces hizo noticia por sus hazañas en el campo de juego, hoy es portada en todo el mundo por su situación en el United. El mismo club que lo vio brillar en la primera década del siglo, hoy está sumergido en una crisis institucional que ni el mismo astro portugués dimensionaba antes de arribar el año pasado.

En el curso anterior, el goleador marcó 24 tantos en 38 encuentros. Números azules en lo personal. Sin embargo, los diablos rojos terminaron en la sexta posición, accediendo solo a la Europa League. No solo estuvieron lejos de pelear por el título de la Premier League, sino que no pudieron acceder a la Champions League, la misma competencia en la que Cristiano es el máximo goleador de la historia y que ha ganado en cinco ocasiones.

La situación de CR7 da que hablar. Ruud Gullit, estrella del fútbol neerlandés, en entrevista con la Academia Laureus, expuso su parecer al respecto. “Mi sensación es que se arrepiente de haber vuelto. Él no lo dice, pero creo que lo hace por el equipo. Esperaba que el rendimiento fuese mejor, así que querrá demostrar a todos los que le criticaron en el United lo mucho que sigue valiendo”, declara el ex futbolista.

Cristiano Ronaldo en la caída del Manchester United frente a Brentford. Foto: Reuters/John Sibley

El Manchester United no gana la máxima competencia inglesa desde el curso 2012/13. Hace un decenio. Internacionalmente consiguieron un título hace un lustro: la Europa League 2016/17. La Champions está lejísimos. No la obtienen desde 2008, en la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el club, precisamente. Los años de triunfos parecen haberse ido junto con Alex Ferguson del teatro de los sueños.

Con el objetivo de arreglar el panorama llegó Erik ten Hag a hacerse cargo del plantel. El entrenador viene antecedido de grandes campañas en el Ajax, de Países Bajos. Pese a los números ten Hag en su país, Gullit asegura que no es sencillo pasar de un fútbol a otro: “Si vienes con una mentalidad holandesa a Inglaterra, es difícil. Tienes que adaptarte. Debes entender que no se ganan los partidos solo con fútbol, también se necesita fuerza y energía”.

Camarín manchado

“Hay muchos problemas en el Manchester United. Han perdido la oportunidad de cambiar su estilo. Viven demasiado anclados en el pasado, hablan del equipo de los años ‘90″, afirma Ruud Gullit al respecto de la situación actual del cuadro inglés.

Para el neerlandés, la salida de José Mourinho, quien luego pasó por Tottenham y actualmente entrena a la Roma, fue precipitada. “Lo despidieron demasiado pronto. Había ganado un título cuando tenía jugadores de menos nivel. Hoy los futbolistas quieren ir a Liverpool, Manchester City o Chelsea. El United ya no es el equipo a batir”, agrega.

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United. Foto: REUTERS/Toby Melville

En la interna de los Red Devil, las cosas se mancharon, incluso, antes de iniciar la temporada. Según lo publicado hace algunas semanas por el diario The Sun, el ex Real Madrid habría aburrido a una parte de la plantilla con sus actitudes. Lo mismo que al entrenador cansa. De hecho no ocultó su molestia con la disposición del portugués en el amistoso frente al Rayo Vallecano.

“Es inaceptable. Les digo esto, que eso es inaceptable. Somos un equipo, una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final”, fueron las palabras del entrenador, luego de que el goleador dejase el estadio antes de que el partido terminara.

En esa misma ocasión, el estratega reveló que Cristiano tenía menos entrenamientos que sus compañeros, por lo que no estaba en forma. “Definitivamente no está al nivel de nuestro equipo actual. Necesita juegos y mucho entrenamiento”, apuntó.

En ese contexto, y en medio de los rumores que rodean al luso, ten Hag no lo alineó desde el arranque en el inicio de la Premier League. Con Cristiano Ronaldo disputando solo el segundo tiempo, el Manchester United cayó ante Brighton por 1-2. Luego fue de la partida ante Brentford, sin embargo, las cosas empeoraron: 4-0 y todos los goles en un tiempo. ¿Qué viene ahora para los diablos rojos? Recibir al Liverpool de Jurgen Klopp, el próximo 22 de agosto.