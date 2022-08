Histórico del Liverpool liquida a Cristiano Ronaldo: “Nadie lo quiere; ya no es el mismo jugador”

La situación actual de Cristiano Ronaldo está lejos de ser la mejor. El atacante portugués, una de las grandes figuras del fútbol mundial, se ha mostrado incómodo en el Manchester United en las últimas semanas.

El astro luso ha buscado la forma de desligarse de los Diablos Rojos, pero sin resultados positivos, llegando a cuestionar las instrucciones del técnico neerlandés Erik Ten Hag en los últimos partidos, lo que le ha significado recibir fuertes críticas.

Ante esto, Jamie Carragher, histórico ex jugador del Liverpool aventuró una explicación a lo que sucede con el ariete. En un programa de conversación de Sky Sport señaló que “siempre pensé que era un fichaje extraño. Siempre sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien en el United”, comenzó diciendo.

“Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 hará esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo jugador. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere”, apuntó.

Por último lanzó que “no parece que el United pueda sacarlo, así que por el momento otros clubs no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, cerró.

Tensión en Manchester United

La última frase de Jamie Carragher tiene como referencia la última seguidilla de desencuentros entre el entrenador de Manchester United y Cristiano Ronaldo. El luso se integró a la pretemporada del equipo semanas después que el resto del plantel. A pesar de esto, Ten Hag le dio una oportunidad de sumar minutos en un amistoso contra el Rayo Vallecano.

Pero este duelo terminó complicando más la situación, pues en medio de una pausa, el neerlandés intentó entregarle una serie de instrucciones al atacante, pero este se mostró reacio a aceptar las ideas propuestas.

Todo empeoró cuando el adiestrador optó por sustituirlo durante el entretiempo, pues, sin nada más que hacer, Cristiano Ronaldo tomó sus pertenencias y se retiró del estadio, situación que fue captada por algunos hinchas que viralizaron la situación.

De hecho, tras el duelo contra el conjunto español el DT señaló en la conferencia de prensa que el luso “definitivamente no está al nivel de nuestro equipo actual, porque se perdió muchas semanas. Así que necesita juegos y necesita mucho entrenamiento”.

Y en las últimas horas Ten Hag reveló que no fue el único en dejar el recinto deportivo. “Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, que eso es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final”, lanzó el DT.

Puertas cerradas

A pesar de su deseo por dejar el Manchester United, Cristiano Ronaldo aún no logra hacerlo. Su falta de compromiso con los clubes en los que ha estado, además de su edad causa desinterés en los grandes clubes.

Por lo mismo, pese a haber sido ofrecido al Chelsea, Bayern Múnich y el Real Madrid no ha recibido respuestas negativas, pues más allá de su calidad e historial deportivo con numerosos títulos, los clubes prefieren apostar por jugadores jóvenes que puedan ser exportables más adelante.