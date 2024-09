Manuel Pellegrini y la caída del Betis: “Nos vamos amargados, pero no hay nada que reprochar al equipo”

Manuel Pellegrini no estaba feliz. No tanto por lo mostrado por su equipo, al que dijo “no reprochar”, sino por la manera en que el Betis permitió la victoria de Mallorca.

“Tuvimos ocasiones muy claras para haber asegurado antes la victoria. Ellos lograron un gol de rebote tras un córner y se llevaron el triunfo en los descuentos. Es lamentable lo que ocurrió, pero no hay mucho que reprocharle al equipo, aunque nos vamos muy amargados por la derrota”, dijo el Ingeniero.

Asimismo, reconoció que “siempre se puede mejorar, pero creo que tuvimos ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo para habernos hecho con la victoria. Pudimos asegurar antes, pero no las concretamos por diferentes motivos. Fueron los palos, por el portero u otras causas… No tuvimos la suficiente puntería y no convertimos”.

El Ingeniero insistió en que su escuadra no tuvo el equilibrio necesario para manejar el partido. Al margen de las ocasiones erradas en el arco contrario, el equipo dio claras ventajas en defensa.

“Tuvimos un buen volumen ofensivo, pero hay que tener más precisión a la hora de la definición. Mallorca tiene un juego directo, a lo mejor debimos estar más atento en los contragolpes. Tratamos de recuperar lo más arriba posible, puede ser que nos haya faltado control”, advirtió el entrenador chileno.

Sobre la caída en sí, Pellegrini complementó que “esta derrota era muy poco esperada por cómo se dio el partido. Perder un partido así en casa duele mucho más. Teníamos ya el empate y nos han marcado el gol de la derrota de rebote en el último minuto”.

Momento de rotar

En lo inmediato, el equipo sevillano deberá visitar a Las Palmas el jueves próximo, por la séptima fecha de LaLiga. El domingo recibirá a Espanyol por el mismo torneo, mientras que el jueves 3 de octubre viajará hasta Polonia para medirse a Legia Varsovia, por la Conference League.

“Esperamos que el equipo rinda. Se viene un calendario complicado, empieza la Conference, tal vez el duelo del jueves la enfrentaremos con piernas más frescas, tenemos que hacer rotaciones permanentes para que el equipo logre un nivel futbolístico”, afirmó el DT chileno.