Marcelino Núñez anota un golazo en la victoria de Norwich sobre Hull City

Marcelino Núñez brilló este sábado en el triunfo por 4-0 de Norwich sobre Hull City por la novena fecha de la EFL Championship de Inglaterra. El volante ofensivo nacional, quien arrancó como titular y disputó todo el partido, fue el encargado de abrir el marcador después de un buen desarrollo colectivo.

La jugada, que inició después de que el portero Angus Gunn cortara un centro de los forasteros, tuvo desde el inicio al exfutbolista de Universidad Católica como protagonista. Este recibió el balón en la mitad de la cancha y lo envió hacia la zona izquierda del ataque donde se encontraba el español Borja Sainz.

El hispano encaró hacia el centro del área y cuando todos esperaban que rematara, asistió a Núñez quien sacó un tiro potente que el guardameta rival no pudo contener.

Tras el golazo del chileno, Josh Sargent (20′), Kaide Gordon (66′) y Sainz (78′) se inscribieron también en el marcador para darle a los canarios la cuarta victoria de la temporada con la que sumaron 15 puntos que, a falta de que se complete la fecha, los deja ubicados en el séptimo lugar de la clasificación.

Un gol que celebra Gareca

La anotación de Marcelino Núñez llega justo en la previa de los duelos que Chile sostendrá en los próximos días contra Brasil y Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Algo que Ricardo Gareca de seguro celebra, considerando que la Roja tiene la falta de gol como uno de los puntos pendientes.

Por cierto, Núñez es uno de los jugadores que permanecen en la lista desde que el Tigre presentara su primera nómina para los amistosos contra Albania y Francia.

“Yo a los jugadores los veo como hombres, no como criaturas. Argentina salió campeón del mundo con futbolistas de 22 años. Si están en la Primera de un equipo, son hombres. Con Brasil vamos a jugar con estos jugadores. No sé si ganemos, pero sé que van a dejar el alma en el campo de juego. No tengo ningún tipo de dudas en los jugadores que hemos convocado”, manifestó el DT a la hora de revindicar la renovación de la convocatoria.

Chile se enfrentará al Scratch en el Estadio Nacional este jueves 10 de octubre a partir de las 21.00 horas y luego tendrá que viajar para medirse contra Colombia el martes 15 del mismo mes. Este último encuentro está programado para las 17.30 horas.

Cabe recordar que la Roja necesita con urgencia sumar puntos, pues tras las primeras ocho jornadas el Equipo de Todos marcha en el penúltimo lugar con cinco unidades, solo dos más que Perú, y está a cuatro positivos de entrar en la zona de repechaje.