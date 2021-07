Marco Grimalt y su designación como abanderado en Tokio: “Estoy orgulloso, honrado y muy feliz”

Marco Grimalt se encuentra en Europa, junto a su primo y compañero de equipo Esteban, con quien prepara su participación en el último evento previo a los Juegos Olímpicos. Ahí se enteró de su designación como abanderado del Team Chile en la ceremonia inaugural en Tokio.

“La verdad que estoy muy honrado de haber recibido esta nominación, orgulloso. Para mí va a ser un honor llevar la bandera en el megaevento deportivo más importante y, acompañado de la Panchita, que es una tremenda deportista y también un ejemplo como persona. Me siento agradecido del Comité Olímpico por la nominación, creo que cualquiera de los deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos son merecedores de poder llevar la bandera”, afirma a El Deportivo.

No duda en reconocer a sus colegas y también a su compañero de aventuras. “Sin duda, se sacrifican por lo que hacen, son profesionales y dejan muchas cosas de lado por seguir sus sueños y en este momento me tocó a mí junto a Esteban. Porque este también es un reconocimiento al equipo. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho junto a Esteban y al equipo de primos Grimalt, así que, en el fondo, este premio de ser abanderado también es para él. Estoy orgulloso, honrado y muy feliz por poder ser el representante de los deportistas en la inauguración”, sostiene.

Asimismo, valora su nuevo rol y se emociona al recordar a todos los que han contribuido en su crecimiento como deportista. “Ahora represento no solamente al equipo de primos Grimalt, sino que a todos los voleibolistas de Chile, obviamente a mi familia y a toda la gente que siempre ha estado ahí, alentando y tirando buenas energías, y a todos los chilenos, así que súper agradecido”, apunta.