El mensaje del representante de Martín Palermo a Colo Colo

Colo Colo sigue con la búsqueda de un nuevo entrenador para tomar el mando del primer equipo después de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovar el vínculo que existía con Gustavo Quinteros. Entra las razones que terminaron por guiar la salida están el hecho de no haber podido conseguir el bicampeonato del Torneo Nacional, además de no poder dar un salto de calidad en las competencias internacionales, situación que se vio reflejada en la temprana eliminación del club en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Así, Daniel Morón, el gerente deportivo de la concesionaria, se encuentra buscando a la mejor alternativa posible para tomar el banco de los albos. Si bien el principal interés ha sido el de Gabriel Heinze o Luis Zubeldía, también hay entrenadores que han surgido como nuevas alternativas.

Una de estas viene de realizar una gran campaña en el campeonato Argentino. Se trata de Martín Palermo, quien fuera figura de Boca Juniors y que acabó como sublíder de la Copa de la Liga argentina tras caer en la final contra Rosario Central.

Así lo manifestó el representante del ex director técnico de Unión Española y Curicó Unido Gustavo Goñi. “Ya lo ha dicho él también. Llegó el momento de la consolidación en el mejor momento de su carrera, con grandes desafíos por delante”, comentó en diálogo con radio ADN.

Además, remarcó que “el otro día hablábamos y la idea es agarrar un club y proyecto con ambiciones, con posibilidades de lograr algo importante”, donde Colo Colo surge como una opción. Claro que para lograrlo se debe contar con ciertos requisitos.

“Se estaba preparando para hacer un gran técnico y acaba de demostrar que lo es. Creo que no tendría problemas para volver a Chile a algún proyecto ambicioso”, cerró.

Plazos

A pesar de que Colo Colo no ha establecido un plazo definitivo para cerrar al DT, lo cierto es que tendrá que apresurar el paso para que el equipo pueda tener una pretemporada tranquila. Más aún si se considera que es uno de los elencos que será protagonista del arranque de la temporada 2024 al enfrentar la Supercopa contra Huachipato, duelo que está programado para el próximo 11 de febrero.

En este sentido, el presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing señaló hace algunos días que “nos informó la gerencia que estuvieron considerados los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero que después de hacer algunas averiguaciones no estaba disponibles por distintas razones. Solo esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta”.

“Dentro del análisis se han descartado algunos nombres que no están disponibles. Se está conversando sobre eso y en las próximas semanas o en la subsiguiente, la gerencia deportiva va a presentar al directorio alguna proposición de nombre”, añadió.

“Dado el problema de las fiestas en que estamos, no veo muy probable que sea antes de fin de año. Nos interesa que esté lo antes posible, pero también no nos interesa apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre. La decisión sobre Gustavo y su cuerpo técnico la tomamos hace muy poco. Después de eso solo fue posible iniciar conversaciones”, explicó Stöhwing.