Matías Dituro responde a las acusaciones de Juvenal Olmos: “Me molesta; debe hacerse cargo de lo que dice”

Matías Dituro niega que el plantel de la UC le haga la cama a Ariel Holan. El capitán de Universidad Católica sale al paso en medio de las acusaciones de Juvenal Olmos, quien, en su posición de comentarista en TNT Sports, declaró que los jugadores estudiantiles “se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores”.

“Hay veces que me sorprendo del poder imaginativo, para inventar algo, que tienen algunas personas, y luego lo dicen libremente. Yo, como capitán del grupo, me lo tomo con tranquilidad, porque así lo ven mis compañeros. No sucede nada de lo que se acusa. Nosotros seguimos funcionando bien”, inicia diciendo el arquero cruzado.

“Somos muy autocríticos. Estamos teniendo un rendimiento por debajo del que podemos otorgar, pero estoy seguro de que tenemos un gran plantel y entrenador. Estamos alineados y enfocados para llegar a la misma meta. Cuando cada uno levante en lo individual, se notará en el equipo. En cualquier momento comenzaremos a funcionar. Estamos solo a tres puntos del líder y tenemos un partido importante”, agrega.

Juvenal Olmos, en su tiempo como entrenador de Veracruz. Foto: JAM Media/AgenciaUNO

Sin embargo, el guardameta no ocultó su enojo y respondió a los dichos de Olmos, quien es un histórico en el club precordillerano, al tratarse de un campeón como jugador y estratega. “Quiero ser muy claro, a mi en particular si me molesta. Sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuviera dentro del camarín. Cada persona es libre de opinar lo que crea conveniente, pero debe hacerse cargo de sus dichos”, dispara.

En esa línea, además, niega haber participado de alguna situación como la que plantea el exentrenador de la Roja. “En los años que llevo en el fútbol, con una gran cantidad de compañeros y habiendo estado en muchos planteles, jamás he visto a alguno decir que no salgamos a ganar. Cualquiera que conozca un vestuario sabe que es así. Eso no existe. Nosotros representamos a una institución que tiene valores y uno de ellos es el respeto”, sostiene.

Matías Dituro y Ariel Holan, durante el clásico ante Colo Colo del torneo 2020. Foto: Mario Dávila/AgenciaUNO

El clásico frente a Colo Colo

Este sábado, a las 15 horas, la UC recibe a Colo Colo en Santa Laura. Un clásico que llega en medio de una de las semanas más complicadas que han tenido en San Carlos de Apoquindo. Tras el papelón frente a Deportes Colina, donde los estudiantiles casi se despiden de la Copa Chile ante un cuadro de cuarta división, vinieron los dardos de Juvenal Olmos y las criticas a Ariel Holan desde el entorno de Independiente de Avellaneda.

Más allá de todo lo descrito, Matías Dituro afirma que la plantilla cruzada está enfocada en su enfrentamiento contra los albos. “Los cambios que han tenido los llevan a conseguir resultados. Tienen un gran equipo y un buen entrenador. Pero nosotros también y deseamos mejorar nuestro funcionamiento. Queremos ser solidos y agresivos. Ojalá sea un lindo partido”, apunta.

Para finalizar, el cuidavallas se refiere al cotejo ante Colina y a su propio nivel en aquel duelo. “Esperábamos pasar, pero de otra manera, sin sufrir. Con respecto a lo individual, yo soy autocrítico. Siempre busco corregir mis errores. El otro día fue algo puntual, porque no toqué ninguna otra pelota hasta la tanda de penales. Pero estoy consciente de que mi rendimiento no ha sido óptimo”, reconoce.