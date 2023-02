Matías Donoso repasa a Maximiliano Falcón: “Es muy niño, pero igual se la banca”

Matías Donoso y Maximiliano Falcón suelen encender los cotejos en que se miden. El artillero de O’Higgins, cuyo único gol en la presente competencia se lo marcó a Colo Colo, sale al paso de sus constantes disputas con el zaguero albo. “Todo queda dentro de la cancha, tenemos una muy buena relación con Maxi cuando nos hemos cruzado, tenemos varios amigos en común así que todo bien con él”, asegura, en conversación con TNT Sports.

El artillero, de todas formas, no tiene problemas en reconocer que cuando va al choque con el uruguayo, es diferente. “Falcón da eso, es muy niño, pero igual se la banca, como que de repente le he metido de más. Pero no en mala”, agrega el atacante.

En esa línea, recuerda otras fuertes disputas que ha tenido en los campos nacionales. “Con Rodrigo Echeverría tuvimos un par de roces y tuvo algo de ventaja, pero no tanto. Igual ha recibido (...) Julio Barroso me marca muy bien. Es un tipo muy inteligente para la posición, creo que me ha anulado muchas de las veces que nos tocó enfrentarnos”, dice sobre los defensores de Everton de Viña del Mar.

Matías Donoso anotó el 2-1 parcial en la goleada de O'Higgins a Colo Colo. Foto: Oscar Guerra/AgenciaUNO

Idas y vueltas

Las palabras de Matías Donoso traen al recuerdo los elogios que le dio Falcón hace algún tiempo. En dialogo con TNT Sports, al zaguero se le preguntó quien es el futbolista que más le ha costado marcar en Chile. La respuesta del ex Rentistas fue cargada de loas para el otrora delantero de Cobresal. “Es pesado, porque va para todas. Es fuerte, me pisó todo. Calza como 114, me hizo pedazos el pie. Me pegó codazos, todo”, arranca diciendo.

Sin embargo, los dichos del oriundo de Paysandú no se quedaron solo en las cualidades físicas del goleador, sino que destacó sus aptitudes con el balón en los pies. “Aparte, es bueno para la pelota. Es fuerte y potente. Yo creo que ha sido el más difícil”, decía, a mediados de 2021.

Más adelante, en un enfrentamiento entre Colo Colo y Deportes Temuco, por la Copa Chile, Falcón y Donoso se vieron enfrascados en una discusión que le valió una fuerte reprimenda al zaguero. Gustavo Quinteros le dijo que no entrara en el juego de los rivales.

Posterior a ese partido, el delantero declaraba a la radio ADN que: “No quise sacarlo del partido, me preocupé más que nosotros como equipo hiciéramos lo que nos pedía el técnico. Fue un partido intenso, pero no fui con la idea de descontrolar a Falcón. Mi juego se basa en chocar con los defensas”.

Con la mente en la U

El nacido en San José de Maipo tiene fama de anotar en los encuentros frente a los cuadros más populares del país. Sin ir más lejos, el año pasado le dio el triunfo a O’Higgins frente a Universidad de Chile y su único gol en el curso actual se lo anotó a Colo Colo. Por lo mismo, el atacante cuenta los días para el duelo de este sábado.

“Nosotros tenemos que jugar con lo que venimos haciendo en estos primeros partidos, confiar mucho en lo que se está trabajando en la semana con el cuerpo técnico. Meterme a analizar lo que puede hacer la U no me importa mucho, debo preocuparme más de nuestro trabajo”, asegura Donoso.

Los dirigidos por Pablo de Muner llegan al cotejo con seis unidades en tres partidos. Registran triunfos ante Magallanes y el Cacique, luego sucumbieron por la mínima ante Huachipato y su último duelo ante Ñublense fue postergado por los incendios en el sur.