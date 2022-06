Gustavo Quinteros y su fuerte encontrón con Falcón: “Hay que hacerlo entrar en razón”

Colo Colo tuvo un opaco estreno en la Copa Chile. El conjunto albo empató 0 a 0 con Deportes Temuco en el Estadio Monumental en un partido sin muchas llegadas claras, pero sí con mucho roce.

Por ello, el DT de los albos, Gustavo Quinteros, quiso referirse al debut de su equipo en este torneo y al magro empate cosechado como local.

“El primero tiempo fue malo. Jugamos mal. El segundo tiempo mejoramos, pero nos faltó claridad para hacer el gol. Terminamos mal el último pase, el centro, y no tuvimos precisión. Se nos complicó en el resultado. Pero si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo, y recuperamos a todos los jugadores que no tenemos, y alguno de ellos que llegaron sobre la hora en los viajes, en el próximo partido podemos jugar mejor y ganar”, dijo partiendo la conferencia de prensa.

Sobre su fuerte encontrón con Maximiliano Falcón, el estratega albo explicó que al central uruguayo siempre tiene roce con los árbitros y que es algo que debe mejorar.

“Falcón es un pibe que tiene un montón de amarillas por protestar y encarar el árbitro. Cuando nosotros hablamos en el vestuario decimos siempre que con los árbitros no protesten, que nosotros nos encargamos de eso. Él se va por ahí de los partidos. Hay que hacerlo entrar en razón en un momento y eso fue lo que hice, que entre en razón, que se tranquilice y que se vaya lejos del árbitro, porque si no una amarilla más deja al equipo con diez”, sostuvo un tanto molesto el técnico.

Consultado sobre el calendario que se viene, Quinteros fue enfático en decir que tienen partidos duros en el futuro cercano y que el plantel actual del que dispone es acotado.

“Jugamos partidos duros de Copa. Esto ya lo dije muchas veces, cuando nos faltan 3 ó 4 nos complica, porque tenemos un plantel corto. Nos pasó el último partido con Ñublense. Hoy le di la prioridad a unos jugadores más jóvenes para cumplir el reglamento y tener a los demás en el segundo tiempo, que no estaban tan bien por el tema de los viajes. En el segundo tiempo, cuando jugamos con más jugadores que vienen jugando generalmente el equipo mejoró. Esperamos ganar el próximo partido. Para ganar tenemos que mejorar en el juego y recuperar a los jugadores que faltan. De esta manera es difícil ganar”, contó.

Y, respecto de los refuerzos, el técnico de Colo Colo se mostró frustrado por no poder tener todavía las incorporaciones que desea.

“Yo le paso al director deportivo todos los nombres. Hace un mes se los pasé para que los jugadores venga. Después vienen las negociaciones y las ofertas. De ahí ya no depende de mí. Es un tema del director deportivo y del club. Los nombres de los jugadores se los paso constantemente. Había tres nombres para incorporar y lamentablemente no pudimos incorporar a ninguno. Espero que lleguen antes del cierre del libro de pases. El tema de jugadores puntuales, hay algunos que los tenía en carpeta que se los pasé al director deportivo, y que ya están en otros equipos. Estoy preocupado porque esta vez no llegaron los jugadores. La vez pasada llegó Pavez y Lucero desde el primer día. Esta vez no”, dijo decepcionado.

Finalmente sobre la situación de Pablo Solari, el estratega explicó que el joven jugador debe respetar su contrato y que están constantemente hablando.

“Con Pablo hablamos bastante. Él sabe que tiene un contrato con el club por cuatro años y tiene que cumplirlo. Cuando uno firma un contrato por tiempo determinado depende del club. Él firmó y tiene que cumplir. Hoy no está bien, tiene una pequeña inflamación en el pubis que arrastra desde hace un tiempo. Según los estudios los médicos ven que tiene una inflamación en el pubis que está tratando. Esperemos que él pueda entender la situación y darse al cien por este club que le dio todo, y que él también le dio todo al club”, sostuvo sobre el tema Solari.