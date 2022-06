Un inofensivo Colo Colo inicia su ruta en la Copa Chile igualando con Temuco

Colo Colo regresó de Argentina, donde realizó su intertemporada, y casi de inmediato volvió a la cancha. El equipo de Gustavo Quinteros, último campeón de la Copa Chile, inició la defensa de su corona con un pálido empate. En la fría tarde de Macul, igualó sin goles con Deportes Temuco, por la ida de la tercera fase.

El reinicio de la competencia oficial no llegó en el momento más dulce para los albos, ya que todavía no ha sumado las incorporaciones que ha solicitado el siempre exigente entrenador argentino-boliviano (el anhelado Martín Rodríguez tiene chances importantes de ir a Estados Unidos) y no contó con Pablo Solari, quien vio frustrado su traspaso al América de México. A la larga, el cuerpo técnico proyecta la segunda rueda del campeonato, con el cartel de candidato puesto, y la llave de Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre.

Al frente, el Temuco del Mortero Aravena, de irregular campaña en el Ascenso, siendo undécimo, con 17 puntos en 16 partidos.

Colo Colo salió a la cancha con cuatro jugadores Sub 21, con la novedad de Joan Cruz como enlace, uno de escasa presencia durante la primera rueda de la liga chilena. Los 45 minutos iniciales dejaron poco y nada para resaltar. Fue un partido trabado, plano, en el cual el Cacique no logró tener fluidez en su juego ofensivo. Tanto así que la estadística marca que no tuvo remates a portería en el lapso inicial.

La visita, con sus armas, no se fue a esconder al Monumental. Le atacó las bandas a los blancos y tuvo en Matías Donoso a un centrodelantero mañoso, que siempre logra ingeniárselas para complicar a los centrales rivales (de los mejores arietes del medio local jugando de espaldas). Así sucedió en su reiterativo duelo con Maximiliano Falcón. El Peluca terminó amonestado y rozó la roja. Punto aparte fue el encontrón con su propio entrenador, quien se metió a la cancha para evitar su expulsión. “Piensa, tonto”, le recriminó el DT al zaguero.

Al no estar conforme con el trabajo de su equipo, Quinteros movió piezas y mandó a Joan Cruz a la punta izquierda, y a Marcos Bolados, detrás de Lucero. Tampoco generó algo distinto, tanto así que ambos fueron reemplazados para el complemento, por Leonardo Gil y Cristián Zavala, respectivamente.

Colo Colo tenía la mochila de llevar el partido y no lo estaba haciendo correctamente. Quizás se puede esgrimir que el trabajo de intertemporada no fue con todo el plantel, pero lo concreto es que el Cacique estuvo lejos de su mejor versión. El primer remate al arco de los blancos (la primera intervención del golero Claudio González) fue en el minuto 62.

En el otro lado, Carabalí sostenía el cero en su portería, deteniendo los contragolpes de los araucanos, basados en la velocidad del venezolano Reiner Castro por la franja izquierda.

Colo Colo subió en la recta final del compromiso, gracias al ingreso de algunos de sus titulares y por el empuje del público, sin embargo aquello no era suficiente para generar ocasiones de real peligro en el arco de González. El transandino Juan Martín Lucero no recibió ningún balón con espacio para definir. Como el juego de las “sabanas cortas”, ponía a más gente arriba pero dejaba forados atrás, con el riesgo latente de una contra temuquense. Y tampoco aprovecharon las pelotas detenidas.

Un cero a cero que deja pocas certezas. Temuco hizo su negocio, con esfuerzo, y deja la llave abierta de cara a la revancha, considerando el linaje del adversario.

El duelo de vuelta se disputará el próximo jueves, en el Bicentenario Germán Becker, a las 18.00 horas. El ganador de esta llave irá en octavos de final ante Ñublense o Independiente de Cauquenes.

Ficha del partido

Colo Colo 0: O. Carabalí; J. Rojas, M. Falcón, M. Zaldivia, O. Opazo; C. Fuentes, V. Pizarro (64′, G. Costa); J. Cruz (46′, L. Gil); M. Bolados (46′, C. Zavala), J. M. Lucero y A. Oroz (64′, L. Arriagada). DT: G. Quinteros.

Temuco 0: C. González; D. Tati, V. Concha, A. Contreras, Y. Águila; P. Leal (65′, G. Castro), C. Zamorano; J. Cisterna (65′, S. Domínguez), S. Camacho (57′, B. Bustamante), R. Castro (86′, D. Sobarzo); y M. Donoso (86′, C. Escobar). DT: J. Aravena.

Goles: No hubo.

Árbitro: R. Carvajal. Amonestó a Rojas, Falcón, Zaldivia, Gil (CC); Contreras, Donoso, Concha (T).

Estadio Monumental. Asistieron 8.250 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

Copa Chile: Tercera fase, ida

Jueves

Audax Italiano 1-2 San Antonio U.

Viernes

Curicó Unido 1-1 S. Wanderers

Sábado

Magallanes 1-1 Everton

S. Morning 1-2 U. La Calera

Cobresal 2-1 Barnechea

U. San Felipe 1-3 U. Católica

Ñublense 1-2 Indep. Cauquenes

U. de Concepción 4-3 La Serena

Colo Colo 0-0 Temuco

Puerto Montt 2-2 Huachipato

Domingo

12.00 Limache - Antofagasta

12.30 Cobreloa - Palestino

12.30 Melipilla - Coquimbo U.

15.30 General Velásquez - U. de Chile

18.00 U. Española - P. Ovalle

18.00 Fernández Vial - O’Higgins