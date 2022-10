Matías Fernández, chileno campeón de la Sudamericana: “Contrarrestamos a Sao Paulo en todas sus líneas”

Independiente del Valle es el campeón de la Copa Sudamericana. Otra vez. Tal como en 2019, el elenco ecuatoriano se adjudica con el trofeo subcontinental. En esta ocasión, venciendo con claridad a Sao Paulo en Córdoba y con un chileno como protagonista. Se trata de Matías Fernández Cordero, lateral derecho, ex Santiago Wanderers y Unión La Calera.

El futbolista porteño arribó al elenco de Sangolquí a mitad de año, por pedido expreso de Martín Anselmi, quien lo había dirigido en el cuadro cementero. Una vez culminada la final, el formado en los caturros habló con la transmisión televisiva y le dedicó palabras al técnico argentino por llevarlo a Ecuador. “Le agradezco al profe, por darme la confianza y llamarme”, sostuvo.

En esa línea, el carrilero nacional se mostró contento del logro y aseveró estar contento de representar al país en la instancia decisiva. “Estoy orgulloso. Era el único chileno en la final. Fue un proceso súper largo y ahora me encuentro feliz”, declaró.

Matías Fernández festeja el 1-0 junto a Lautaro Díaz, autor del gol. Foto: REUTERS/Matias Baglietto

Pese a que Sao Paulo se perfilaba como favorito para muchos, en la cancha, el equipo de Fernández fue superior de principio a fin. “Era una final. Siempre son once contra once. Sabíamos que al ser brasileños eran un rival muy duro, pero los analizamos muy bien y creo que los contrarrestamos en todas las líneas”, aseguró el chileno.

Junto a lo anterior, el jugador de 27 años no dudo en elogiar a la institución que defiende, además de recordar su paso por el club de la quinta región interior. “Independiente del Valle es un todo. Le doy las gracias por dejar desarrollarme, pero también le agradezco a la gente de La Calera, a mis excompañeros, estoy orgulloso de haber estado con ellos”, cerró.

Palabras de campeones

Otro que se mostró emocionado fue Wellington Moisés Ramírez, el portero del campeón, quien fue clave durante el partido, sobre todo cerca del final, evitando un eventual descuento de Sao Paulo. “Me siento orgulloso de mi equipo. Hemos concretado el objetivo que nos pusimos”, arrancó diciendo.

El joven guardavallas es una de las promesas de su país en esa posición. “Esto es fruto del trabajo que he realizado durante toda mi carrera. Tengo confianza. Ahora nos toca seguir luchando en la Copa Ecuador, también queremos campeonar en ella”, afirmó el futbolista de 22 años, quien es seleccionado ecuatoriano.

Claro que los flashes fueron para Lautaro Díaz, autor del primer gol de la final, quien fue duda hasta horas antes del cotejo, debido a una molestia que lo aquejaba. “Es una alegría. Hoy se nos da algo que buscábamos mucho”, dijo a los micrófonos.

“Cuando me lesioné pensé que no llegaba al partido, fue complicado. Por suerte me pude poner apunto. Tengo una alegría enorme. Tantas emociones. No logró entender lo que estamos viviendo”, agregó el artillero argentino.