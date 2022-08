“Meado por un tiranosaurio”: la maldición que persigue a Nahuel Luján desde la U a su actual equipo argentino

Nahuel Luján busca relanzar su carrera en Argentina. Con la camiseta de Agropecuario, equipo que milita en el Nacional B de la liga transandina, el delantero que hasta hace pocos meses defendió a Universidad de Chile ingresó como titular para medirse ante Boca Juniors, por la Copa Argentina.

Luján sabía que tenía la posibilidad de volver a sentirse vigente. Más cuando en la U buscaron rescindirle desde comienzo de temporada. El delantero nunca pudo sumarse a los trabajos de Santiago Escobar y posteriormente de Diego López. ¿El motivo? A comienzo del torneo 2022, el ariete llegó con una lesión a dos vértebras que le impidió entrenar con normalidad. También tuvo Covid. No estaba bien físicamente. Y en vacaciones, según reconoció su representante Luis Grillo, se cayó mientras realizaba un paseo caballo.

“Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”, explicó su agente.

En Argenina, desde el 12 de junio, Luján busca su revancha. Pero la suerte, al parecer, no está de su lado. En el duelo ante el poderoso Boca Juniors, Luján fue titular y mostró ganas desde el inicio del encuentro.

Sin embargo, el ex jugador de la U solo alcanzó a estar 15 minutos en cancha por una decisión técnica. Todo comenzó por una expulsión del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker, quien le pegó una dura patada al delantero Exequiel Zeballos, de Boca Juniors. En primera instancia, el juez le mostró amarilla al compañero de Luján, pero luego decidió expulsarlo.

El quedarse con un futbolista menos obligó a Diego Osella, el técnico de Agropecuario, que alguna vez comandó a San Luis y Everton, a mover la pizarra. El ex ariete de la U fue sacrificado para reordenar el equipo y salió cuando recién se jugaban 15 minutos del encuentro. Una vez finalizado el duelo, que terminó con una victoria para el equipo Xeneize por la cuenta mínima, Luján dejó sus descargados en las redes sociales: “Meado por un tiranosaurio”, publicó en Instagram.

Luego de someterse a exámenes durante la jornada, se confirmó que el joven futbolista de Boca Juniors sufrió una lesión en el ligamento de la articulación entre la tibia y peroné derecho que lo obligará a pasar por pabellón.