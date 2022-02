“Se cayó del caballo en sus vacaciones”: la dura lesión del cortado Luján, el gran dolor de cabeza de la U

En Universidad de Chile no quieren darse por vencidos. En La Cisterna quieren aprovechar las dos semanas que les quedan para poder desprenderse de dos de los tres cortados por Luis Roggiero, el gerente deportivo. Mientras Marcelo Cañete ya consiguió club (Huachipato), aún se debe resolver el futuro de Nahuel Luján y Thomas Rodríguez, dos futbolistas con sueldos altos y con contrato por las próximas temporadas. El mercado del Torneo Nacional permite a los equipos contratar jugadores hasta la cuarta fecha. Este fin de semana recién entra en disputa la tercera jornada.

Lo cierto es que Roggiero y Santiago Escobar, el técnico azul, han sido claros. Lo han dicho de manera privada y por la prensa. Ambos futbolistas no están considerados y si bien continúan entrenando en La Cisterna, su salida del club ya está definida. No calzan en el proyecto, más allá de lo que puedan demostrar durante los próximos días.

Luján, sin embargo, parece ser el futbolista con peor panorama. El argentino, que se incorporó casi un mes tarde a la pretemporada, llegó con una lesión a dos vértebras que le ha impedido entrenar. También tuvo Covid. No está bien físicamente y ofrecerlo resulta casi una misión imposible. En vacaciones, según reconoce su representante Luis Grillo, en conversación con El Deportivo, se cayó mientras realizaba un paseo caballo.

“Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”, dice su agente. La caída le ha impedido sumarse a la par con sus compañeros, luego de casi 40 días desde que retornaron a las prácticas.

El mánager de Luján admite que por ahora no tienen presupuestado moverse de La Cisterna. “De momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar a mayor y ver si conseguimos algo. Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo”, dice.

Una de las críticas que más se le realizó a Luján durante la temporada pasada fue su poco compromiso al momento de entrenar, situación que no deja de llamarle la atención a Grillo. “Era bueno para la fiesta, pero acá en Argentina. Él se fue con su familia a Chile. Con la pandemia de por medio, no creo que tuviese tiempo. Aparte él estaba con su señora y su hija. Es un chico buena gente, un buen compañero”, agrega.

Para cerrar, el representante transandino no esconde su frustración por el trato que ha recibido Luján: “Me llama la atención todo lo que pasa. Pero también es verdad que en la U hubo muchos cambios, cambios de director deportivo, cambios en el directorio. Seguramente eso influyó. No solo a él lo limpiaron. Sacaron a Larrivey, Rodríguez, Cañete... Pero siendo sincero, el trato que me ha dado Roggiero siempre ha sido muy cordial. Estamos intentando buscar una salida al tema. Vamos a poner fe y que se prepare para mayo. Si la U no encuentra el destino que nos deje a todos conforme, tendremos que ver la forma de arreglar. Quizás rescindimos, no sé”, finaliza Grillo.