Con mensajes de Alexis y un tratamiento en España: la batalla de Gonzalo Tapia para brillar en la UC

Tras haber conseguido el título del tetracampeonato, Universidad Católica sigue mostrando un buen fútbol ahora en el Torneo Nacional 2022. Los cruzados han podido ganar los primeros dos partidos de la temporada, el último de ellos en San Carlos de Apoquindo con las anotaciones de Diego Valencia y Gonzalo Tapia, quien aspira a tener su revancha personal.

El año 2021 no fue el mejor para él. Tapia, quien en los próximos días cumplirá 20 años, debió enfrentar una serie de lesiones que no le permitían tener regularidad en el equipo de la franja.

El ex goleador de la selección chilena Sub 17 se transformó en uno de los buenos elementos de la UC en la temporada 2020, pero no pudo proseguir de la misma forma en 2021 por una serie de desgarros.

El primero de ellos se remontó al 28 de marzo. Allí, en el duelo contra Ñublense fue titular, pero debió salir de la cancha en los 19′ por un desgarro en los isquiotibiales derechos. Tras un mes pudo regresar para enfrentar a Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo, y alcanzó a disputar 57′ minutos. Por lo mismo, cinco días mas tarde reapareció en el debut de la UC en la Copa Libertadores.

Gonzalo Tapia abandona la cancha lesionado en el duelo entre Ñublense y Universidad Católica. Foto: Agencia Uno.

Cuando la UC caía por 2-0 ante Atlético Nacional, Tapia ingresó en el segundo tiempo y no pudo terminar el partido, saliendo a los 79′ y dejando a la UC con 10 hombres por tener los cambios agotados.

El siguiente partido que pudo disputar fue también por la Copa Libertadores, en la caída por 0-1 contra Palmeiras en los octavos de final del torneo, alcanzando a disputar 61 minutos antes de ser reemplazado por decisión técnica.

Tres días después, en el clásico contra Colo Colo, ingresó por Edson Puch en los 74′, pero al poco rato sintió un pinchazo y debió salir de la cancha, dejando a los de San Carlos con un jugador menos porque ya se habían realizado los cinco cambios.

Operación en España

El martes 27 de julio de 2021 Universidad Católica entregaba nueva información sobre Gonzalo Tapia. A través de un comunicado informaron que el delantero había sufrido “la rotura del tendón central de los isquiotibiales de su pierna derecha”. Además, “Una vez realizada las interconsultas correspondientes, se decidió que el jugador viaje mañana miércoles para ser operado este viernes 30 de julio en Barcelona”.

Esta cirugía buscaba tratar de remediar los desgarros crónicos del jugador que en los últimos meses ya había sufrido tres en los últimos dos meses. Allí en España pudo encontrarse con Alexis Sánchez, quien también estaba recuperándose en Barcelona con el mismo doctor.

De hecho, el delantero del Inter celebró el regreso goleador de Tapia a través de las historias de Instagram. Primero mostrando una fotografía en la que aparecen juntos en la clínica en 2021 y otra compartiendo la publicación de la UC celebrando el gol convertido.

Las historias que compartió Alexis Sánchez sobre Gonzalo Tapia, enseñando la diferencia entre 2021 y 2022 para el jugador cruzado. Foto: @alexis_officia1/Instagram.

“Fue un partido muy difícil, el equipo rival propone mucho, tiene buenos jugadores y en lo individual, contento porque venía de un largo tiempo sin jugar un partido completo, me había costado por la lesión”, declaró tras la victoria. “Es una emoción tremenda, porque desde chico uno lo ve desde afuera y después estar adentro, que te aplauda la gente, que te tire para arriba, es una locura. Uno siempre piensa en esto, estoy feliz de estar acá”, agregó.

Ahora, la meta de Gonzalo Tapia será buscar la regularidad que tanto le faltó en 2021 para seguir destacando en el equipo de Cristian Paulucci.