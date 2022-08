Vidal se deshace en elogios para Felicevich: “Es la persona que llegó a mis 15 años sin saber qué pasaría en el futuro”

Arturo Vidal se deshizo en elogios para Fernando Felicevich. El Rey utilizó su cuenta de Instagram para llenar de loas a quien es su representante hace 15 años y ha sido fundamental para la exitosa carrera del seleccionado nacional, siendo pieza clave para sus llegadas a grandes clubes a nivel mundial, tales como la Juventus, el Barcelona, el Inter de Milán y el Flamengo, su actual equipo.

El futbolista publicó una foto acompañado del agente y también de Erick Pulgar, quien también es representado por Felicevich. Ambos chilenos arribaron recientemente al Mengao y compartirán camarín. Para ello, el argentino, el manager más poderoso del fútbol nacional, cumplió un rol fundamental.

“Hoy 11-08-2022, quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera!!! 👍🏽 ❤️🙏🏽 el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llego sin saber qué pasaría en el futuro conmigo”, comenzó expresando el volante en la mencionada red social.

“Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas, cuando estuve solo siempre estuviste a mi lado apoyándome!!! Gracias hermano te quiero… ❤️❤️ Fernando te quiero ❤️”, concluyó Vidal.

La relación de Felicevich con las figuras de la Roja

El transandino, quien maneja a sus jugadores a través de su empresa Vibra, manifestó en diálogo con El Deportivo cómo es su relación con algunos de los integrantes de la Generación Dorada de la Roja, tales como Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez, quien el martes fue anunciado como nuevo refuerzo del Olympique de Marsella.

“A veces se habla de una relación de padre. No es así. Soy el hermano mayor de algunos. Trato de construir esa especie de relación. Un hermano mayor te dice cuando la cagaste, cuando no está de acuerdo”, declaró Felicevich en una entrevista que fue publicada el pasado 30 de julio.

“Es difícil verlo de adentro, pero me gustaría pensar que contribuí con un granito de arena en la carrera de varios de los futbolistas más importantes en la historia de Chile. Cuando veo dónde están, recuerdo un montón de cosas. Sé lo que les costó, lo que trabajaron, las cosas por las que pasaron y por las que pasamos juntos para que puedan estar donde están y sean lo que son. A veces, con un poco de ego, me gusta pensar que alguna contribución positiva hice a sus carreras y a la vida de ellos y sus familias”, complementó en esa misma línea.

En la misma instancia, el agente detalló cómo vivió el retorno de Vidal a Sudamérica. En este caso, al Fla: “Con mucha alegría. Me parece una decisión fantástica de Arturo, porque podría haberse quedado en Europa, en equipos de media tabla, ganando dinero y disfrutando, pero decide competir, venir a uno de los clubes más grandes de América, a ponerse objetivos de campeonatos. Después de todo lo que ganó, de la carrera que hizo, seguir poniéndose desafíos me parece maravilloso, digno de imitar. Volver a Sudamérica y a Flamengo es la mejor manera de hacerlo, porque es un club que te presiona todo el día, que tiene que ganar todo. No se me ocurre un mejor lugar para Arturo”.