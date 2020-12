Mihajlovic encierra al Bologna y a Gary Medel hasta Navidad

Sinisa Mihajlovic está indignado. El 1-5 con que terminó el duelo entre el Bologna y la Roma irrita al técnico serbio, quien anunció una drástica medida para intentar cambiarle el rumbo al equipo en el que milita el chileno Gary Medel: lo tendrá concentrado hasta Navidad.

“Para aclarar nuestras mentes, estaremos concentrados hasta Navidad. Vi una actitud equivocada. Tengo una relación con mis jugadores que va más allá (de la del técnico y el jugador), incluso por lo que hemos vivido por mi enfermedad. Al igual que con mis hijos, encontré una excusa, pero hay un límite para todo. Y ahora han superado ese límite. Vamos a concentrarnos”, anunció en declaraciones a Sky Sports.

“La primera mitad fue desastrosa. Parecía un partido de solteros y casados. Nosotros éramos los solteros y los casados y ellos los profesionales. Esto no es bueno. No se puede perder así. No me gusta causar una mala impresión”, fue el descarnado análisis del estratega serbio.