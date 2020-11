Mihajlovic frena a Medel: “Jugará cuando yo diga”

El técnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, le puso freno a Gary Medel después de que el Pitbull se lesionara en el minuto 19 del partido frente a Benevento, por la tercera fecha de la Serie A.

El DT en conferencia de prensa señaló que “Él está entrenando” y explicó que “Estuvo de baja porque en el último partido no me escuchó. Jugó a la fuerza y no esperó una semana”.

Por este motivo, ahora el chileno deberá esperar la autorización de Mihajlovic para volver a la actividad. “Él quería jugar porque quería estar en la Selección Chilena, pero se lesionó y no estuvo acá ni allá. Por eso, ahora jugará cuando yo diga y no cuando me lo diga él, que quiere jugar siempre”.

“Se ha recuperado. Estará en la banca y veremos si está en condiciones de jugar. Iremos viéndolo día a día para cuando esté listo, pero eso será cuando yo piense que esté para jugar”, enfatizó.

El próximo partido del Bologna, de visita contra Sampdoria, está programado para este domingo a las 11.00 horas de Chile.