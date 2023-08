Mito Pereira se cae sobre el final y termina quinto en Escocia

Mito Pereira estuvo cerca de quedarse con el St. Andrews Bay Championship. Sin embargo, un doble bogey en el hoyo 17 lo sacó de la lucha por el título, cuando competía palmo a palmo con Eugenio Chacarra y Matt Jones. Finalmente, quedó a palos de los líderes, que definieron el campeón en el desempate.

El de Pirque estaba igualado con los punteros, pero tras su error, bajó al quinto puesto y cerró con 70 golpes y una tarjeta de -2 el último día. En general, terminó quinto en la clasificación, por debajo de los dos mencionados y Andrew Doth junto a Jaco Ahlers, que fueron T3.

La definición del campeonato estuvo llena de incertidumbre. ya que López-Chacarra recién pudo imponerse en el décimo hoyo de desempate ante Jones. Tanto el español como el australiano están jugando bajo el alero del LIV Golf durante la mayoría del año y en Escocia lograron marcar la diferencia.

Pese a no poder ganar el torneo, algo que en algún momento el deportista nacional vio de cerca, no deja de ser una expedición importante para Pereira, ya que logra sumar unidades en el ranking mundial, al participar del Asian Tour. Varios golfistas que compiten en el LIV Golf, donde está Pereira, aprovecharon la instancia para poder acumular puntos.

Además, el chileno tuvo una ganancia monetaria de US$ 74.300, lo que de todas formas está lejos de las cifras que acumula en las fechas del certamen de organización árabe. Por ejemplo, con su segundo lugar en Greenbrier, Mito ganó US$ 2.125.000 y lograba llegar a un total de US$ 10.264.250 en lo que iba de año hasta ese momento. Mucho más de lo que había sumado en toda su estadía en el PGA Tour hasta 2022: US$ 3.958.058.

Mito Pereira ha tenido un buen 2023. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

De hecho, tras esta expedición en Escocia, Mito se enfoca nuevamente en el campeonato de fondos saudíes, que volverá a tener acción en la semana del 22 de septiembre, cuando se dispute el certamen de Chicago, que es el antepenúltimo del calendario anual. Después tendrá que trasladarse hasta Arabia Saudita y finalmente cierran en Miami, en un torneo que se jugará entre el 20 y 22 de octubre.

Luego, junto a Joaquín Niemann, participarán de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Su presencia había estado en entredicho hasta julio, pero lograron confirmar que el calendario les calzaba luego de que se modificara la fecha del LIV Golf que se llevará a cabo en Yeda entre el 13 y el 15 de octubre, cuya fecha original estaba prevista para el fin de semana del 3 de noviembre.

Del Solar baja algunos puestos

El golfista nacional Cristóbal Del Solar dejó buenas sensaciones, pero no pudo mantenerse en la parte alta y cerró en el T8 tras la cuarta ronda del Albertsons Boise Open, certamen perteneciente al Korn Ferry Tour, disputado en Estados Unidos. El viñamarino se encontraba en el segundo lugar general hasta la jornada anterior.

Este domingo, el oriundo de la región de Valparaíso tuvo cinco birdies y un bogey, con un total de 67 golpes. El líder de la competición es el norteamericano Chan Kim, que registró una tarjeta de -7 en la ronda 4 del certamen.