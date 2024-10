Mosa arremete contra la ANFP y Gareca por caso Palacios: “Él no llegó a esa conversación porque estaba comiendo por ahí”

Fue un día agitado para Colo Colo, no solo por el partido ante Unión La Calera, para ponerse al día en el Campeonato Nacional. En la cancha, cumplió con vencer por la cuenta mínima a los cementeros y le arrebató la punta de la tabla a la U, cuando restan tres fechas para el final del certamen local. Fuera del campo, también tuvo episodios importantes porque finalmente Carlos Palacios fue habilitado para jugar el fin de semana por su club.

La ANFP, que un día antes había notificado a los albos de que no podrían ocupar al ex Unión Española en el duelo de este miércoles en el Nicolás Chahuán, ahora les permitió la presencia de la Joya ante Palestino, este domingo, en La Cisterna.

Después del partido, se refirió a la situación de Palacios el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien fue especialmente crítico con el actuar de la Asociación y también del seleccionador Ricardo Gareca.

“Entiendo que Gareca no llegó. Él no llegó a esa conversación porque estaba comiendo por ahí”, emitió el directivo albo, en referencia a lo explicado por el entrenador argentino, quien dijo que no había conversado directamente con Palacios, cuando el seleccionado nacional le solicitó dialogar, porque tenía una cena familiar antes de la concentración en Pinto Durán.

Sobre la habilitación al jugador, Mosa dijo que “nosotros no lo entendimos bien por el cambio de criterio. Mandamos una carta ayer, se nos respondió de que no era posible. Se anunció una norma de la FIFA que no tiene ninguna relación. Hay un joven (Robbie) Robinson, Claudio Bravo... No entiendo el cambio de criterio. Volvimos a mandar una carta para que nos den la autorización, pero por lo menos recapacitaron, mandaron una carta y puede jugar”.

“Llegó una respuesta hoy en la tarde donde nos dicen que puede jugar el domingo con Palestino. Me alegro que haya recapacitado la gente de la ANFP, pero el daño está hecho”, añadió el timonel de la concesionaria ByN. “Prefiero quedarme con el triunfo de hoy, y que ellos se confundieron y que no tienen una adecuada comunicación con su cuerpo técnico. Es muy extraño lo que hizo la ANFP... Contra todo y contra todos”, sentenció Mosa.