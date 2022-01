Nacho Cornejo autocrítico tras seis etapas en el Dakar: “No estoy contento con el 13° lugar, sé que puedo hacerlo mejor”

Es el día de descanso en el campamento del Dakar, pero muy pocos realmente lo utilizan para eso. La mayoría de los competidores aprovechan la jornada para arreglar sus maquinas, plantear escenarios con el equipo o charlar con los medios. En este último grupo estuvo José Ignacio Cornejo, quien tras seis pruebas en el rally más exigente del planeta va 13° en la general.

“No estoy contento con el lugar 13° en la general, sé que puedo hacerlo mejor, que está por debajo de las expectativas que tenía. El Dakar es así, puede pasar de todo, pero hay que saber adaptarse y tener paciencia. Hay cosas que no salen como uno las esperaba, pero hay que saber cómo sobreponerse a eso y hacerlo bien de igual forma”, comenzó diciendo el iquiqueño, quien sin duda no ha podido mostrar su mejor imagen en esta carrera.

Mucho de ello se produjo tras un la prueba 1B donde tuvo grandes problemas con el road book, perdiendo minutos valiosos en la cuenta general. De todas formas aún es optimista con lo que viene por delante, manteniendo la ilusión de meterse en el Top 5 al terminar el recorrido por Arabia Saudita. “Creo que puedo, si lo haré o no eso lo veremos al final. Tengo que ser positivo y dar lo mejor día a día. Eso es lo más que me preocupa: más que pensar en qué lugar voy a quedar, es hacerlo bien esta semana todos los días, sin errores, y veremos qué lugar merezco al final de la carrera”, agregó.

Un escenario que puede ser un golpe para Honda, quien tras dos años llevándose el título en motos, actualmente no tiene pilotos en el top tres de la general. En el equipo japones, el corredor con con mejor desempeño es el también chileno, Pablo Quintanilla. Por eso a Nacho se le preguntó por las opciones que tiene su compatriota y compañero en relación a poder levantar el título. “No sé si hay mucho que analizar. Todos tenemos la misma mentalidad: batallar hasta el final. Ahí veremos el lugar que tendremos al final. No le damos mucho análisis… vamos a tratar de cumplir con el objetivo del equipo y eso es lo saldremos a hacer”, concluyó.

Cornejo se encuentra a 46 minutos y 54 segundos del líder, el británico Sam Sunderland. Este domingo, la etapa siete contempla un total de 700 kilómetros, de los cuales 402 serán de especial, donde destacan las dunas de arena.