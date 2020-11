Nadal alcanza las 1.000 victorias en su carrera

Un nuevo hito a su laureada carrera sumó Rafael Nadal en el Masters 1.000 de París-Bercy. El número dos del mundo consiguió su victoria número mil durante esta jornada, luego de superar en la segunda ronda del torneo a su compatriota Feliciano López, por 4-6, 7-6 (5) y 6-4, en un partido en el que enfrentó muchísimas complicaciones y que pudo sacar adelante con bastante esfuerzo.

Rafa, de 34 años, se convirtió en el cuarto jugador en romper la barrera de las mil victorias ATP, luego de Jimmy Connors (1.274 triunfos y 283 derrotas); de Roger Federer (1.242-271) e Ivan Lendl (1.068-242). De ellos, el manacorí es el que menos caídas tiene (201).

Su primer éxito fue en la ronda inicial del ATP de Mallorca, el 29 de abril de 2002. En esa ocasión superó por un doble 6-4 al paraguayo Ramón Delgado. De ahí en adelante, su carrera solo fue progreso. Ochenta y seis títulos, 20 de ellos de Grand Slam, igualando la marca de Federer.

“La clave es jugar muy bien durante mucho tiempo. No hay otra opción que jugar bien durante muchos años para sumar tantas victorias. En mi caso personal, me he enfrentado a momentos difíciles, con lesiones largas y complicadas. Pero siempre he mantenido la ilusión y la pasión para seguir adelante”, reflexionó Rafa, tras ser reconocido por su histórica victoria.

Sobre el encuentro ante su veterano compatriota, el manacorí fue autocrítico. “Empecé el partido de la peor forma posible. Al final encontré la manera y estoy muy orgulloso de esta victoria. A veces la satisfacción personal es mayor cuando se logra de forma difícil que cuando lo consigues con facilidad”, manifestó.