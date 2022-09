Nadal, Kyrgios y Schwartzman felicitan al nuevo número uno: las reacciones tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open

El mundo del tenis no pudo resistirse a la explosión de Carlos Alcaraz. Fuera de la envidia o el recelo, grandes figuras del deporte blanco se tomaron un minuto para felicitar al nuevo monarca del circuito del ATP. El número uno más joven de la historia, el segundo ganador más joven del US Open y el líder de la Next Gen vive su momento estelar y sus compañeros y rivales le aplauden.

El primero en hacerlo fue Rafael Nadal. El manacorí es el espejo y el rival de Alcaraz. Ambos representan el cambio generacional y al mismo tiempo son la esperanza de un país que ya asume que no habrá tiempo de vacío entre el retiro de uno y la ebullición del otro. España tuvo, tiene y tendrá a un campeón presente.

Por eso lo que dijera el ganador de 22 grandes despertaba mucha atención. “Felicidades por tuprimer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!”, escribió en sus redes acompañado de una foto de Alcaraz junto a Ruud en la ceremonia de premiación.

Kyrgios, el vidente

Antes de que comenzara el US Open, muchos se preguntaban quién sería el campeón del último grande de la temporada. Entre medio de ese periodo de apuestas e interrogantes, Nick Kyrgios decidió sumarse al debate. Compartió una publicación en donde se ponía a seis jugadores y escribió de forma clara “Alcaraz”.

Dos semanas después de aquello y con el título ya en su poder, el español confesó que el australiano no había olvidado su predicción. “Abrí los mensajes directos de Instagram y vi un mensaje de Kyrgios. No lo leí entero, pero vi que ponía: ‘Te lo dije”, confesó el murciano en la conferencia de prensa luego de la final.

Schwartzman y Coco Gauff también lo felicitaron

Otros de los jugadores que dedicaron unas palabras para el hito de “Carlitos” fueron Diego Schwartzman y Coco Gauff. El argentino vio el partido por televisión y compartió un vídeo mientras miraba el match point y escribió: “Que locura!!! Felicidades Charly”.

La norteamericana por su parte compartió un post en sus redes sociales donde se ve al chico de 19 años con el título y una leyenda que dice: “Increíble”.