Carlos Alcaraz es el mejor de todos: el español se queda con el US Open y se transforma en el número 1 más joven de la historia

La espera se hizo larga, pero valió la pena. Pasadas las 16 horas en Nueva York, 17.00 de Chile, comenzó a jugarse una de las finales más esperadas del tiempo reciente. El último Grand Slam del año fue un vendaval de emociones y la definición no se podía quedar atrás. Carlos Alcaraz venció a Casper Ruud por 6-4, 2-6. 7-6 (1) y 6-3, tras 3 horas y 20 minutos de juego.

Además, era una jornada especial para Estados Unidos, por los 21 años del atentado del World Trade Center. Por ello, al costado del campo se percibían números blancos, grandes y visibles, con la fecha: 09/11/01. Motivo, también, por el que se realizaron una serie de homenajes previo al encuentro.

Al momento de saltar a la pista dura del Estadio Arthur Ashe, múltiples aplausos cayeron sobre la figura de Casper Ruud, sin embargo, la ovación completa fue para Carlos Alcaraz, el favorito del público. Y esa condición la hizo valer en los primeros juegos.

El primer servicio fue para el noruego. Casi le quiebra de arranque el español, no obstante, Ruud sacó adelante la primera tarea. El break llegó al tercer juego. Eso le bastó a Carlitos para mantener la ventaja hasta el cierre de la manga inicial. Del 2-1, pasamos al 6-4 con que el oriundo de El Palmar se impuso.

Carlos Alcaraz devuelve un tiro a la espalda a Casper Ruud. Foto: AP/Matt Rourke

Consagratorio. El tenista de 23 años batalló y se vivieron puntos de mucha intensidad, donde el silencio se apoderó de las gradas. Pero estuvo lejos de la agresividad expuesta a lo largo del torneo. Alcaraz no lo dejaba adelantarse en la cancha y en 49 minutos se llevó el primer set.

Batalla incontenible

Si ese inicio fue al ritmo de Alcaraz, la segunda manga mostró lo opuesto. El hispano estuvo errático y Casper Ruud aprovechó su momento para igualar la final. Nada menos que con dos breaks, el nacido en Oslo rompió su mala racha de sets frente al español —jamás le había quitado alguno— y ganó con un contundente 6-2, quebrando cuando se colocó 4-2 y en el último game. Con esto, la definición de la final (y del número 1) quedaba igualada 1-1.

De dos tiempos con dominadores definidos, pasaron al tercero; el más parejo de la tarde. Comenzando, Alcaraz se recomponía y se llegó a pensar que dominaría. Quebró de inmediato. Sin embargo, Ruud no estaba para caídas bruscas. Del 2-0 se pasó al 2-2.

Fue una paridad decisiva. Carlos Alcaraz se veía exhausto, pero seguía luchando. Los duelos consecutivos a cinco sets parecían pasarle la cuenta. Sin embargo, no cedía en sus servicios. Claro que Ruud tampoco. Al 3-3, al 4-4, al 5-5 y al 6-6. Este último, tras una extenuante batalla, donde el noruego pudo quedarse con el set. A la postre, el tie-break fue inevitable. Allí, lo del español fue imponente y lo de Ruud extrañamente impreciso. 7-1 fue el resultado de la definición y 2-1 quedó arriba el más joven de la final.

El ganador se lo lleva todo

Tema más que conocido. Desde que se confirmó que la final sería entre estos tenistas, uno el asunto más comentado que el ganador del Abierto de Estados Unidos escalaría al primer lugar del ranking ATP. Tras 3 horas y 20 minutos de encuentro, fue Alcaraz quien se adjudica el hito, convirtiéndose, de esta manera, el número 1 más joven de la historia, con 19 años. Superando el récord que poseía Lleyton Hewitt, quien tenía 20 años al momento de trepar a la cima de la clasificación.

Para lograrlo, debió superar una igualada cuarta y última manga. Ninguno se regalaba, lógico. Pero el hispano tuvo una resurrección, tras sus momentos de agotamiento, y para Ruud fue incontenible. En el sexto juego del set, el español le quebró al noruego. 4-2 arriba. Al game siguiente, temió. El deportista de 23 años estuvo 30-0, cerca de un break. Alcaraz no estaba para sorpresas a esa altura y remontó.

No más cambios. Ruud ganó su saque y Alcaraz servía con la opción de ganar. Punto de campeonato y de ranking. Respira. Saca y 45-30. Al piso y manos a la cara. El tenis saluda a su nuevo monarca. Con 19 años, Carlos Alcaraz escala al liderato del ranking ATP, el más novel de todos los tiempos y se lleva el US Open, su primer Grand Slam. Un título que dice que el futuro es el presente.