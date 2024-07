Nadal no se esconde tras la derrota frente a Djokovic: “Ha sido una paliza durante mucho rato”

La derrota de Rafael Nadal frente a Novak Djokovic ha sido la noticia del día en los Juegos Olímpicos de París. Un duelo estelar entre dos de los tres mejores de la historia, pero que la verdad estuvo lejos de ser una batalla pareja.

Nole llegó a estar 6-1 y 4-0, estirando el duelo únicamente una remontada del español, que alcanzó a dejar las acciones 4-4 antes de ser quebrado una vez más. Por lo mismo el de Manacor es honesto y no oculta lo lejos de estuvo de su rival en cuanto a juego. “Era un partido para el que no sabía si estaba preparado para jugar a según qué nivel y no lo he estado. Ha sido una paliza durante mucho rato. Hay que aceptarlo como tal y no esconderlo. Hay que felicitar a Novak por el nivel tan alto que ha mostrado. No me ha dado tregua y yo no se lo he puesto lo suficientemente difícil”, lanzó en rueda de prensa una vez terminado el cotejo.

Con total claridad también intentó explicar cómo logró ganar tres juegos seguidos después de haber perdido 10 de los 11 que llevaba el partido en ese entonces. “He subido el nivel un poco y él ha empezado a fallar un poco más, pero estaba cansado y con el 4-4 y fue un juego clave para poder cambiar la situación. Él ha estado a un nivel superior al mío. En ese momento, he conseguido generar un cambio y él sintió un poco los nervios de ganar. Di un poco más, pero me sentía un poco cansado y saqué con viento en contra. Tuve opciones de generar un cambio para soñar, pero no he sido capaz”, señaló.

Eso sí, la mirada del español tiene un objetivo claro. No hay tiempo para lamentos. “Ahora, a muerte con el dobles y luego ya veremos. Supongo que jugaremos mañana ante los holandeses. Por mi parte, recuperarme lo mejor posible para darnos opciones de medalla”, señaló.

Finalmente, le dedicó sentidas palabras al público presente este lunes en la Philippe Chatrier, cancha principal del complejo Roland Garros. “Cada vez que juego aquí, juego en casa. Solo puedo apreciar el cariño que me dan. Es una satisfacción sentir ese cariño en el lugar más especial de mi carrera. Solo puedo agradecerlo”, remató.