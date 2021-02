Nadal sale en defensa de Messi: “Cobra lo que el Barcelona está dispuesto a pagarle”

Rafael Nadal sale en defensa de Lionel Messi. Dice que no entiende la polémica que se ha generado en torno al multimillonario contrato entre el delantero argentino y el Barcelona, cuyos detalles se conocieron en los últimos días. El acuerdo implica el pago de 555 millones de euros por cuatro años, lo que convierte al transandino en el deportista mejor pagado de la historia.

“No entiendo el debate de Messi. Es uno de los mejores de la historia. Cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. El club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro sea con Leo o no”, dice el actual número 2 del ránking de la ATP en #Vamos, de Movistar+.

Nadal, hincha del Real Madrid, también se refiere a la actualidad merengue, llena de altibajos. “Son situaciones que entran dentro de una lógica después de unos tiempos tan difíciles. Es mucho más difícil la planificación de cualquier cosa, tanto a nivel deportivo como de club”, explica.

El manacorí reconoció, además, que aún presenta problemas en la espalda. “No es que esté fatal pero no estoy lo suficientemente bien para jugar. He mejorado un poco pero no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad”. Y se mostró tranquilo respecto de su desempeño en el Abierto de Australia y en relación a la disputa con Novak Djokovic y Roger Federer por ser el tenista que acumule más títulos de Grand Slam. “El primer gran objetivo es el Open de Australia y si no fuera bien pues la temporada sigue. Nunca he vivido obsesionado por los Grand Slams, esta es la realidad”, sentencia.