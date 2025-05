Nicolás Jarry pierde ante Francisco Cerúndolo en Roma y sufrirá una estrepitosa caída en el ranking ATP

Nicolás Jarry (53°) no llegaba como favorito ante Francisco Cerúndolo (18°) en su duelo de segunda ronda en el Masters 1000 de Roma. Y a pesar de haber mostrado algunas cosas interesantes, el número dos del país no pudo con el argentino y terminó cayendo por 7-6(4) y 6-3, un resultado que lo hará desplomarse en el ranking al no defender la final alcanzada el año pasado en el Foro Itálico.

El partido comenzó con un intercambio de quiebres en los dos juegos iniciales. Primero fue el transandino y luego el chileno, para dar paso a un trámite muy parejo, donde Nico tuvo un punto de set que no pudo aprovechar en el duodécimo juego, devolviendo a cualquier parte un segundo saque de su adversario.

En ese contexto, la tónica del encuentro estuvo marcada por la gran cantidad errores no forzados del pupilo de César Fábregas. En total, 42, contra apenas 16 de su rival, lo que en el alto nivel es una diferencia muy importante.

Todo se definió en el tie break, donde Nico falló en un momento clave frente al transandino, quien se mantuvo muy regular para aprovechar la oportunidad y quedarse con la primera manga.

En el segundo parcial, ambos mantuvieron su saque hasta el sexto game, cuando en la sexta oportunidad de quiebre que tuvo en ese juego, Fran rompió el saque del tenista nacional con un hermoso revés paralelo.

Dura caída

Precisamente el revés fue un problema para Jarry, pues falló bastante con ese golpe y nunca estuvo lo suficientemente cómodo, cometiendo 26 de los 42 errores no forzados por esa vía, algo muy distinto de lo que sucede con su derecha, con la que consiguió 18 de los 33 tiros ganadores que tuvo. Asimismo, el bajo porcentaje de primeros de servicios y la menor efectividad para ganar puntos con el segundo fue un flanco muy bien aprovechado por su rival.

Con la ventaja en su poder, Cerúndolo, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, no perdonó y cerró una victoria muy trabajada, en una hora y 56 minutos.

La derrota cala hondo en el chileno, ya que caerá casi 100 lugares, ubicándose por ahora en el puesto 146, un ranking que lo obliga a tener que jugar clasificaciones de torneos ATP y challengers.

Más allá del sombrío panorama actual, Nico al menos tendrá la posibilidad concreta de recuperar pronto su ranking, pues apenas debe revalidar 160 puntos en los seis meses que restan de temporada, por lo que las opciones de volver sumar son bastante factibles.

