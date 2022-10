Niemann se despide del LIV Golf Team Championship: su equipo queda eliminado en cuartos de final

El experimento del LIV Golf este viernes inició su fecha más revolucionaria. Ya no solo eran menos rondas y jornadas donde todos empezaban a la misma hora. El fin de semana en Miami promete ser un total cambio de paradigma al golf como se le conoce. Competencias 100% en equipos, partidas individuales y mixtas, música a todo volumen y un premio de 16 millones de dólares para la escuadra ganadora. En medio de toda esa parafernalia estuvo Joaquín Niemann, quien ganó su enfrentamiento personal pero terminó quedando eliminado en cuartos de final luego de que sus compañeros perdieran los otros duelos de la llave.

Una derrota que le duele a Niemann porque sin duda era uno de los rostros estelares de la temporada. Con solo cuatro fechas disputadas en el año, llegaba a Miami entre los jugadores con mejores resultados en el LIV guiando a su escuadra al séptimo lugar de la clasificación general. E incluso esa sensación de éxito acompañó al Torque GC (equipo del cual es capitán) durante gran parte del día.

Y es que la derrota se dio en el tramo final, cuando incluso ya muchos los daban como semifinalistas. De hecho, Niemann como capitán fue el primero en terminar su enfrentamiento diario. El formato de los cuartos de final constaba con tres partidas, dos individuales y una de bola alternada, obligando a los equipos a ganar dos de los tres puntos en disputa.

El chileno enfrentó a Shergo Al Kurdi en el duelo de capitanes y dejó en claro porqué es uno de los mejores golfistas del mundo. Pese a que tuvo unos problemas en el arranque, pudo dar vuelta la situación y sacar una ventaja muy amplia frente a su rival, al punto de que ni siquiera necesitó los 18 hoyos para asegurar la victoria.

Arrancaron en el hoyo cinco y de inmediato clavó un birdie que lo puso en ventaja. Pero la irregularidad se tomó este tramo y fueron cambiando la balanza en cada hoyo, hasta que en la bandera 11 comenzó el monologo del talagantino. Cinco descuentos en diez banderas fueron suficiente para que el inglés no pudiera alcanzarlo y el primer punto del enfrentamiento quedara para Torque.

Niemann tuvo la chance incluso de hablar con los medios en ese momento y explicar la ronda, admitiendo que pese a llevarse el punto no estaba del todo contento. “No estuve muy conforme con mi swing y tampoco me sentí del todo bien con los hierros, pero en un punto logré tomar ritmo y entender qué estaba pasando. Creo que las sensaciones fueron mejorando mientras fui avanzando en la ronda”, declaró.

De todas formas, analizó cual fue la clave de la victoria. “Fue un poco duro comienzo, él jugó muy bien al principio de la partida, pero creo que la diferencia estuvo en que él no pudo ponerla muy en juego en los par cinco y ahí yo tomé la ventaja. Jugué muy bien, pese a que las salidas del inicio no fueron las mejores”, añadió. Esa última frase queda en evidencia cuando se analiza la tarjeta. El chileno hizo birdie en los cuatro par cinco que disputaron, mientras que el británico solo logró quedar igualado con el campo en esas banderas.

Lamentablemente tras concluir la ronda las sensaciones cambiaron. En el momento en que el olímpico nacional cerraba su pasada, su compañero Jediah Morgan superaba por dos golpes a su rival y en el duelo de bola alterna todo estaba igualado, pero aquello no duró mucho.

Morgan perdió tres de los últimos cinco hoyos y quedó uno debajo de Laurie Canter, dejando la serie empatada y con un drama total de cara a la definición en el duelo de bolas alternas, uno que también terminó en contra del Torque GC. Fue la llave más igualada de la serie, dejando siempre la sensación de que al final podía cambiar todo.

De hecho, fue en el penúltimo hoyo del día que la victoria quedó en manos para el binomio que defendía los colores del Cleeks GC. El 2-1 final cortaba el sueño de Niemann de seguir en competencia por la fecha final del LIV.

Una derrota que pone fin a la aventura del talagantino en Miami y de paso lo deja fuera por la pelea de una bolsa monetaria que entrega 16 millones de dólares al equipo ganador, siendo cuatro millones para cada golfista. Un monto que de paso se posiciona como el premio más grande alguna vez entregado en el mundo del golf.

Ahora el torneo pasa a disputarse solo entre los ocho mejores equipos de la temporada con grandes figuras como Cameron Smith, Brooks Koepka, Sergio García y Dustin Johnson. El evento concluye con una ronda estelar en la cual el formato cambia para pasar a disputarse con un sistema más tradicional en el cual todos los jugadores disputarán sus rondas de manera individual, pero sumando sus puntajes al final del día para determinar al campeón.

Niemann por su parte se despide de su primer año en el LIV Golf. Una temporada de cambios y renovaciones, en las cuales tuvo su mejor temporada en el PGA y también se transformó en un rostro principal de la nueva liga. Ahora toca descansar, al menos unos meses porque puede ser que el chileno aparezca en alguna fecha del Tour Asiático.