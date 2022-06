Niemann y Mito Pereira van por el Travelers Championship, un torneo con hitos y muchas luces

El PGA tiene ciertos eventos que han ido ganando mucho peso con el paso de los años. Torneos que por historia quizás no tienen un gran legado, pero que en el presente son de los favoritos de jugadores y fanaticos. En esa categoría entre el Travelers Championship, un certamen que comienza este jueves y en el cual Joaquín Niemann y Mito Pereira están listos para competir.

El TPC River Highlands, de Cromwell, Connecticut será el campo que recibirá los mejores golfistas del mundo. Una cancha que ayuda a los jugadores que pegan largo desde el tee (Niemann es uno de ellos) y que en 2016 presenció la ronda más baja en la historia del PGA. Fue Jim Furyk, quien durante la jornada final del Travelers, logró una tarjeta diaria de 58 golpes.

Pero la marca de Furyk (quien terminó con -11 y en el quinto puesto) no es el único dato llamativo que tiene el evento que se disputó justo después del US Open. Es, después del Phoenix Open, la competencia del PGA que más convocatoria de público tiene y también uno de los torneos favoritos de los jugadores, siendo galardonado dos veces en las últimos cinco años con el Players Choice Awards, el premio que los golfistas le otorgan al que consideran el mejor evento del calendario.

Es por eso que el field de esta edición está plagada de estrellas. Los más llamativos, sin duda los dos mejores golfistas del momento: Scottie Scheffler y Rory McIlroy, el número uno y dos del mundo.

Son ellos los grandes favoritos del evento, especialmente tras las buenas sensaciones que dejaron ambos en el US Open, donde estuvieron peleando el major hasta los últimos hoyos del domingo. Eso sí, quien aparece mejor posicionado según las estimaciones previas es el europeo, quien hace un par de semanas consiguió su victoria 21 en el Tour tras ganar el Canadian Open.

En el caso de los latinos, en total serán cinco los que estén presentes, incluidos Mito y Niemann. Los chilenos intentarán mejorar sus sensaciones en el el norte de Estados Unidos, tras un US Open que no terminó de la mejor forma. Mientras que Pereira no pudo superar el corte en Boston, Joaquín se nubló en las últimas dos jornadas y cerró el major con una tarjeta de nueve golpes sobre par.

Eso sí hay tres jugadores que no estarán presentes y que se llevan cierta parte de la atención. El primero será Justin Thomas, quien viene crecido desde su obtención del PGA Championship, pero quien tras unos problemas en la espalda finalmente terminó restándose del evento que reparte 8,3 millones de dólares en premios.

Los otros dos nombres que no aparecen en el field, esconden un motivo mucho más polémico. Estos son Brooks Koepka y el mexicano Abraham Ancer, quienes son los flameantes fichajes del LIV Golf y quienes junto a Bryson DeChambeau, debutarán en la liga saudí el 30 de junio en Portland.

Tres nombres que hacen ruido, pero que no logran opacar un evento en donde Mito Pereira saldrá a la cancha a las 8:05 AM (Hora chilena) acompañado de Matthew NeSmith y Harold Varner III. Por otra parte, Niemann lo hará a las 1:10 PM junto a Keith Mitchell y Kramer Hickok.