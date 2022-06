La U anuncia la salida de José María Carrasco y libera el cupo para Nery Domínguez

Universidad de Chile da un paso clave para potenciar el plantel. Los azules terminan la relación con el zaguero boliviano José María Carrasco, quien había llegado a comienzos de año a la escuadra estudiantil y no cumplió las expectativas que se había cifrado el club. El altiplánico alcanzó a disputar nueve encuentros, todos como titular, en los que sumó 904 minutos. Sin embargo, su rendimiento nunca convenció.

En ese escenario, y más todavía frente a la necesidad de liberar un cupo para incorporar a un nuevo jugador foráneo, la relación terminó anticipadamente. “Informamos la finalización anticipada del préstamo con el defensor boliviano José María Carrasco, quien llegó al club a comienzos de temporada”, comunicó formalmente la institución, dando cuenta del fin del vínculo.

En efecto, la U ejecutó una cláusula establecida en el contrato del zaguero para desprenderse de él. El acápite permitía abortar la relación a mediados de año si cualquiera de las partes no estaba conforme. Esa parte del pacto incluía una baja indemnización, cuyo cumplimiento no complicó demasiado al club que preside Michael Clark.

Carrasco, el día en que fue presentado por la U. (Foto: @udechile / Twitter).

Carrasco fue cuestionado durante toda su permanencia en el fútbol chileno. Sin ir más lejos, después de una deficiente presentación en el duelo ante Universidad Católica, se refirió a su rendimiento. “Con respecto a las críticas, trato de enfocarme en lo mío, en seguir mejorando, en crecer en lo personal y futbolístico, para ser un aporte en la U”, decía. “Partido a partido me voy sintiendo mejor. Tengo la confianza del técnico, de mis compañeros, de toda la dirigencia, no solo yo, también mis compañeros”, puntualizaba, en un intento por transmitir tranquilidad respecto de su nivel.

Para colmo, el defensor había perdido a sus principal soportes. Luis Roggiero, el ex director deportivo del club y principal impulsor de su fichaje, dejó la institución a comienzos de mayo. El otro, el técnico colombiano Santiago Escobar, partió a fines de abril. Las prioridades de Diego López, quien reemplazó al entrenador cafetalero con la obligación de reinstalar a la U entre los animadores del Campeonato, eran claramente otras.

Se allana el camino

Pese al abrupto termino de su paso por el club, Carrasco agradeció la oportunidad de haber jugado por los azules. “Es un aprendizaje en mi carrera. Siempre que me tocó trate de hacer lo mejor. Venía sin jugar, era un poco proyección. Me quedo con la conciencia de que trate de hacer lo mejor”, manifestó Carrasco, en su despedida, a TNT Sports. “Hablé con Diego (López) y fue sincero conmigo. Me dijo que no me iba a tomar en cuenta”, especificó respecto del momento en que se enteró de que no entraba en los planes del nuevo entrenador universitario.

En esas condiciones, a la U le queda el camino despejado para sumar al volante argentino Nery Domínguez, con quien ya tiene un acuerdo para continuar su carrera. El entendimiento se materializará a fin de mes, cuando concluya la relación entre el mediocampista y Racing, la institución a la que defiende actualmente y en la que es considerado uno de los máximos referentes en el último tiempo.