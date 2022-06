Gustavo Quinteros se inquieta ante la lentitud de Colo Colo para cerrar refuerzos: “El director deportivo está tratando de solucionar el problema”

Gustavo Quinteros no oculta su preocupación por la lentitud que ha tenido Colo Colo para cerrar los refuerzos de cara al segundo semestre, en el cual deberán enfrentar, además del Torneo Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana.

“Estoy en contacto con el director deportivo y está trabajando en ese tema. Está tratando de solucionar el problema lo antes posible. Que los jugadores lleguen y podamos fortalecer el equipo. Esperamos que hasta el último día podamos incorporar los jugadores que estamos necesitando y tener más variantes”, comentó el DT este miércoles en conferencia de prensa.

“La idea era incorporar tres jugadores para hacer las incorporaciones ahora y tener a los jugadores para la segunda mitad que queda, tratar de asegurar la clasificación a la Copa Libertadores y poder competir con el mismo plantel ya para la siguiente temporada. Una de esas incorporaciones sería el reemplazo de Emiliano Amor que va a estar fuera por un par de meses más. Nos faltarían dos jugadores para fortalecer y con ellos enfrentar Copa Chile, Copa Sudamericana y Torneo Nacional”, complementó el argentino.

También se refirió a la posibilidad de que Arturo Vidal se una a la escuadra alba. “Sería fantástico, pero yo no sé nada. No me han informado de nada y no estoy al tanto de eso. Siempre que un gran jugador como es él pueda volver al equipo sería muy lindo para la institución, para el hincha, para todos”, aseguró.

En cuanto a Leandro Benegas apuntó que “es uno de los jugadores que estaba en la lista hace algún tiempo. Yo le paso la lista a nuestro director deportivo y él empieza a hacer las gestiones junto al directorio y los jugadores. De ahí yo no puedo hacer nada. Siempre hay más de una opción. Estamos esperando. Ahora a mitad de año ya no hay tantos jugadores libres ni tantas posibilidades. Esperamos hasta el último día para incorporar a los jugadores que aún están en lista”.

Sobre el cupo de extranjero que dejó libre Christian Santos, expresó que “al comienzo íbamos a reemplazar a Emiliano con Ramiro González. Empezamos a buscar alternativas y las que hay dentro del presupuesto no me dejan demasiado conformes. Nos enteramos de que Martín Rodríguez no iba a llegar al club buscamos también volantes o extremos para poder reemplazar a Martín Rodríguez que se fue hace un año y todavía no lo podemos hacer. Queda las alternativas de contratar a un defensa centrar o un extremo”.

Consultado sobre su punto de vista sobre la lentitud para cerrar las incorporaciones, explicó que “cuando se entra en negociaciones yo me aparto. Intentamos incorporar jugadores para competir en tres torneos, tener más oportunidades de reemplazo. Damos los nombres y ya a partir de la negociación no sabemos más. Dependemos de que los jugadores, en negociación con el club, puedan llegar a un acuerdo y hasta ahora no se ha logrado”.

“El trabajo de buscar los jugadores y pasar los nombres ya los hice. En las negociaciones no me puedo meter. No me puedo meter dentro de un presupuesto. Trato de entrenar lo mejor posible a los jugadores que tengo. Eso es un trabajo de los directores del club”, complementó más adelante.