“No lo podía creer”: la historia del chileno que estuvo en la despedida de Andrés Iniesta y que se unió a su proyecto

Benjamín Ruiz está en España. El exlateral de Audax Italiano, Colo Colo y La Serena está cumpliendo un compromiso especial, en un entorno de ensueño. Está rodeado de grandes figuras del fútbol mundial, con las que aprovecha para retratarse en algunas imágenes. A todos los une un objetivo: participar en la despedida de Andrés Iniesta, quien acaba de anunciar que pondrá término a una trayectoria brillante. El reconocimiento es transversal. El Real Madrid, archirrival del Barcelona, el club que marcó la carrera del mediocampista, se sumó al tributo generalizado.

El Genio de Fuentealbilla se va del fútbol a lo grande. En el acto en que anunció su adiós, volvió a compartir con las leyendas con las que marcó una época en el fútbol. “Nos llegó la invitación la semana pasada. Fue un honor. Había 300 invitados. Estaban Laporta, Piqué, Deco, Ansu Fati, Dani Olmo, Araujo, dirigentes del Barcelona, mucha prensa, muchos dirigentes, gente de Japón y Emiratos. Fue un orgullo. Nos conocemos hace poco tiempo, pero somos parte de un proyecto conjunto” establece el exjugador chileno a El Deportivo.

Un vínculo que nació en LinkedIn

Ruiz es socio de Iniesta. Conoció al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y lo convenció para que participara en su aplicación BTalentStar, que conecta a jóvenes que quieren ser futbolistas con clubes de Argentina, Perú, Chile, EEUU, España y Colombia. “Estuvimos conversando del proyecto. Ahora quiere seguir ligado al fútbol lo más posible. En su empresa y con nuestro proyecto. Buscará darles espacio a los nuevos talentos”, revela respecto del diálogo que pudieron sostener en esta oportunidad, considerando el escaso espacio que había para una conversación más profunda.

El vínculo parte en 2022. “Un día estaba conectado en LinkedIn y veo que Andrés actualiza su estado y pone ‘emprendedor’. Entonces dije: ‘yo también soy emprendedor y exfutbolista como él’. Así es que le solicité contacto y me aceptó. Inmediatamente le escribí un mensaje”, relata el exdefensor.

Benjamín y Gerard Piqué en el acto de despedida de Iniesta.

La referencia fue directa. “Le dije que soy socio en un proyecto digital, que le da la posibilidad a jóvenes de probarse en equipos profesionales de fútbol. Cuando me respondió y me dijo que era muy interesante la app y me dio los contactos de su agencia. No lo podía creer”, añade Ruiz.

Varias reuniones antecedieron a la incorporación de Iniesta a la firma. “A Andrés le hizo mucho sentido lo que hacemos porque a los 12 años fue visto por una persona en su pueblo, Fuentealbilla cerca de Albacete, y de ahí lo contactó con el Barcelona. Y él cree que nosotros podemos facilitar este contacto con los clubes y abrir las posibilidades a los niños de conseguir su sueño”, agrega el excarrilero.

Humildad

Ruiz se enorgullece al relatar la relación.“Que Andrés haya creído y se haya unido a nuestro proyecto es un orgullo. Es una persona muy humilde, que nos recibió en Dubai. Es increíble que de contactarlo por Linkedin, hayamos estado con él”, resalta.

Actualmente son más de 30 clubes profesionales los que forman parte de la red de BTalentStar. De Chile, por ejemplo, están Universidad de Chile y Universidad Católica. “La llegada de Andrés nos permitirá generar lazos con clubes europeos y de Dubai, por lo que habrán más posibilidades para los jóvenes que quieran llegar a un club”, proyecta su creador.