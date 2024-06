“No podía patear”: la confesión del Chapa Fuenzalida sobre los penales frente a Argentina en la Copa América 2016

En los próximos días la Roja comenzará a disputar una nueva Copa América. El Equipo de Todos volverá a Estados Unidos, lugar en el que consiguió levantar la Copa América Centenario tras imponerse a Argentina en lanzamientos penales, tal como había ocurrido un año antes en Chile.

Uno de los jugadores que integró ese plantel fue José Pedro Fuenzalida. El exfutbolista de Universidad Católica recordó en el programa “Generación dorada” de Canal 13 el penal que lanzó Alexis Sánchez en la final de 2015. “Lo que hizo Alexis, de picarla... creo que yo no hubiera podido dar un paso para patear ese penal, y él la picó”, comentó.

Donde más sumó minutos fue en el torneo de 2016, siendo parte de la goleada por 7-0 a México. “Es uno de los partidos más completos que se ha hecho, porque ese día hicimos casi todos los goles posibles”, lanzó.

“Lo mejor que uno puede hacer es jugar el partido como si fuera 0-0, jugarlo como si uno estuviera ganando es faltarle el respeto al otro equipo”, añadió.

Ya refiriéndose a la final con Argentina, el Chapa manifestó que “menos mal ya había salido y no podía patear. Yo no pateaba penales hace 10 años”.

Otro de los temas que tocó fue la decepción por no haber logrado un boleto para disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018. “Habría sido lindo ver a ese equipo en Rusia, debimos haber estado. Yo creo que el gran tema que nos hizo no ir a Rusia fue que la siguiente fecha de eliminatorias pilló a muchos jugadores en proceso de cambio de equipo, de inactividad, por las vacaciones. Eso puede haber afectado cuando perdimos contra Paraguay, que no debimos haberlo perdido”, apuntó.

Ya pensando en el próximo torneo, tuvo palabras para los integrantes de la Generación Dorada que siguen activos y que podrían decir presente en este torneo continental. “Los jugadores de hoy están en la posición de apoyar e integrar a los nuevos. Ellos son la historia y saben que el presente y el futuro son estos nuevos jugadores”.

“Están disfrutando de la última etapa en la Selección, esta Copa América es lo último que queda. Por eso me gustaría que disfruten esta Copa América y, por qué no, soñar con ser campeones y dejar a esta nueva camada de jugadores bien proyectada”, cerró sobre el tema.

Por lo pronto, Chile debe prepararse para enfrentar su próximo partido preparativo para la Copa América de Estados Unidos contra Paraguay que se disputará este martes en el Estadio Nacional a partir de las 20.00 horas.

Este será el tercer encuentro que dirigirá Ricardo Gareca junto a la Roja después de haber disputado en marzo otros duelos amistosos, donde registró una victoria contra Albania (3-0) y una derrota contra Francia (3-2). La Albirroja, en tanto, viene de enfrentar un partido contra Perú en Lima, donde igualaron sin goles.

Cabe recordar que Chile forma parte del Grupo A, donde buscará la clasificación contra Argentina, Perú y Canada. Paraguay, en tanto, integra el Grupo D con Brasil, Colombia y Costa Rica.