“No, ya está retirado”: la posibilidad de que Claudio Bravo regrese al Barcelona para reemplazar a Ter Stegen divide en España

Este domingo, el Barcelona goleó por 5-1 al Villarreal como visitante y sigue con su espectacular racha en este inicio de LaLiga, en donde ya acumula seis victorias consecutivas. Sin embargo, a pesar de esto, no fue una jornada feliz para los culés, quienes vieron la terrible lesión de su arquero Marc-André ter Stegen.

El alemán sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, por lo que fue intervenido este lunes. Se está a la espera de un nuevo parte médico por parte de la institución Blaugrana y se especula que no podrá estar durante toda esta temporada que recién comienza. Lamentablemente, fue la misma rodilla en la que ya fue operado en 2021.

Ante esta situación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que podrán reemplazar al meta de 32 años: “Cuando hay una lesión por larga duración puede hacerlo por el mismo importe que puede tener el jugador lesionado. Puede ser portero o no. Es la norma que se trabajó con los clubes, que no estaba en las primeras versiones del control económico”.

Curiosamente, uno de los nombres que surgió en las últimas horas como opción para integrarse al elenco dirigido por Hansi Flick es Claudio Bravo, recientemente retirado del fútbol. Sin embargo, al ser consultado por esta chance, el formado en Colo Colo no dudó en ofrecerse: “Si el Barcelona me llama, estaré preparado para salir de mi retiro”, declaró el excapitán de la Roja a Win Win All Sports.

Foto: Martin Thomas/Photosport

Mitad y mitad

Por lo mismo, el diario Marca, uno de los medios deportivos más masivos en España, efectuó una encuesta para saber la opinión de los fanáticos sobre un eventual retorno de Bravo. Consultaron: “¿Cree que Claudio Bravo es una opción que el Barcelona debería tener en cuenta?”.

Hasta el cierre de esta nota, habían participado en el sondeo 53.241 personas, y el porcentaje se divide en 50% para la opción “no, ya está retirado” y 50% para “si, conoce bien el Barcelona y se adaptaría rápido”.

Cabe destacar que el nacido en Viluco arribó en 2014 al club catalán, luego de una gran Copa del Mundo con la Roja en Brasil. Permaneció dos años en un camarín que contó con estrellas como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Xavi, entre otros. En 2016 fichó por el Manchester City, solicitado por Pep Guardiola.

Bravo no es el único

Sin embargo, los medios españoles informan que los culés no sólo barajan la opción del chileno. También observan a otros porteros como Keylor Navas (histórico del Real Madrid), Jordi Masip, Edgar Badia, Jiri Pavlenka y Loris Karius, todos actualmente con el pase en su poder.