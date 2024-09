Ofrecimientos de la Roja, llamadas de la U y seguimiento del Sifup: el fútbol sale en ayuda de Cristóbal Campos tras grave accidente

El fútbol chileno comenzó la semana con una noticia trágica. Cristóbal Campos, arquero de San Antonio Unido, volcó su vehículo mientras transitaba por la ruta 78. El hecho ocurrió cerca de las 02.00 horas a la altura del kilómetro 33, a la altura de Malloco. El arquero perdió el control de su automóvil y terminó volcando, en las inmediaciones de la pasarela Las Golondrinas.

“Se desconoce el motivo de la pérdida de control del móvil, es por ese motivo que se encuentra el personal de la SIAT trabajando en el lugar, realizando las labores propias de su especialidad para poder determinar la causa del accidente. Su conductor, el cual iba solo, fue identificado como Cristóbal Campos, jugador del equipo profesional San Antonio Unido. Es una lesión de gravedad, tiene una amputación en una de sus piernas”, informó, en principio, el teniente de Carabineros, Sergio Espejo.

La cuota de esperanza

Con el transcurso de las horas, sin embargo, han surgido precisiones y, con ellas, la esperanza respecto de la recuperación del guardameta formado en Universidad de Chile, quien llegó a ser considerado una las grandes promesas en el pórtico a nivel nacional. En diciembre había terminado su relación contractual con los azules.

La crudeza del relato policial dio paso, después, a una versión más alentadora. “No puedo realizar ningún tipo de pronóstico, porque es algo extremadamente dinámico”, apunta Jorge Ibáñez, subdirector médico del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, la ex Posta Central.

Luego, precisa el concepto de amputación traumática. “Hay amputaciones que son concretas y amputaciones que son parciales. En el caso de él, es una amputación parcial, dado que sale de la articulación y queda con algunas estructuras que lo dejan con acompañamiento del resto del cuerpo. Son lesiones muy complejas. Tuvo una cirugía de, más o menos, cuatro horas, con un equipo extremadamente especializado de nuestra institución, especialistas en pie, que lograron, hasta el momento, poder salvar la extremidad”, sostiene Ibáñez.

“Hay una serie de estructuras óseas, musculares, vasculares, neurológicas. Son situaciones muy complejas en las que tenemos que ir avanzando”, añade el profesional. Campos pasó a pabellón a eso de las cuatro de la mañana, con la finalidad de salvarle el pie. “Se evidenció una amputación traumática de la extremidad, que tenía algunos fragmentos que la adherían al resto del cuerpo. Afortunadamente, gracias a la destreza de nuestros cirujanos, fue posible reconstruir la extremidad, con lo cual, en este momento, tenemos viabilidad de la extremidad”, sostiene. Eso sí, insiste en la cuota de mesura. “Es importante recalcar que esto es algo muy dinámico. Es algo que se está evaluando con un equipo de cirujanos vasculares, traumatólogos en pie, el equipo de la UPC, y el equipo de pabellón y anestesia. La evaluación es continua, minuto a minuto puede ir cambiando debido a la gravedad de la lesión uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo, sino simplemente la reconstrucción”, precisa.

El impactante estado en que quedó el vehículo de Cristóbal Campos.

“Se hicieron todos los exámenes toxicológicos y, además, estamos haciendo las coordinaciones para trasladar al paciente a una institución para su cuidado”, añade. “Una de las lesiones más importantes es el tema de la extremidad inferior, con esta amputación que fue reconstruida, afortunadamente, pero, además, tiene otras lesiones que categorizan a este paciente como crítico. En este momento, no tiene riesgo vital, pero sí hay que tener en consideración que esto es algo muy evolutivo. No puedo garantizar ahora. Puede continuar con la viabilidad de la extremidad, así como no hacerlo y tener que someterse a otros exámenes”, puntualiza.

Apoyo transversal

“Estamos en eso, lo están tratando de salvar”, explica Guillermo Lee, el presidente del equipo de la gaviota a El Deportivo. El dirigente ha acompañado al jugador desde que se enteró de la compleja situación. “Como club, estamos muy preocupados por su situación de Cristóbal. Estamos acá desde el momento en que tomamos conocimiento de la situación. La familia nos ha pedido que nosotros, como institución, asumamos la vocería de ellos. Se han comunicado con nosotros el SIFUP, la ANFP y Universidad de Chile para expresar todo tipo de apoyo. Como institución, estamos evaluando, en conjunto con el equipo médico de la Posta Central, para tomar las mejores decisiones, con la finalidad de poder cuidar la integridad física y completa del jugador”, manifiesta.

El dirigente reveló la molestia familiar por el diagnóstico que, inicialmente, reveló Carabineros. “Nosotros creemos, como institución, que hay que tener respeto por la intimidad de los pacientes. Cristóbal es un jugador de fútbol profesional. En ese sentido, lo vamos a cuidar. Nosotros, como club, vamos a tomar las eventuales acciones que correspondan”, anuncia.

Lo siguiente es una declaración de principios. “Nosotros, como familia del fútbol, lo vamos a acompañar siempre. No lo vamos a dejar solo”, establece Lee. El dirigente es claro. “Se le va a respetar el contrato y se le ofrecerá siempre ligado a la institución. No lo dejaremos solo jamás”, insiste el timonel del club lila.

El futbolista sufrió la amputación del pie derecho.

El Sifup ya tiene experiencia en casos similares. “Todo depende mucho de cuáles sean los seguros que estén asociados, pero como ustedes saben todos los trabajadores de nuestro país que le va a permitir a él, según la proyección, un cálculo, que le va a permitir tener una pensión hasta los 65 años. Eso es lo que hemos hecho con otros futbolistas que han tenido alguna problemática, accidente como el caso de Pablo Otárola en donde hacemos todas las tramitaciones necesarias. Tenemos un experto para trabajar en esa área. Activamos a todas la personas que trabajan en las áreas correspondientes para que podamos asistir de la mejor manera al futbolista y a la familia”, explica su presidente, Gamadiel García.

“Ya nos comunicamos con su familia. Luis Marín tenía mucho contacto, muy frecuente con el futbolista. También nos comunicamos con el presidente del club, muy temprano en la mañana. Hemos hecho los contactos para saber cómo está, dónde está y para tratar de asistir y de apoyar en lo que más se pueda”, acota el titular gremial quien, de paso, asegura que también contará con ayuda sicológica. García destaca el permanente vínculo de Campos en las actividades de su organización. “Cristóbal participaba harto, tenía un contacto bien estrecho con nuestro director Luis Marín. Ellos son arqueros. Generalmente tenían reuniones para ayudar de terceros, los típicos saludos para la gente. Cristóbal cuando estaba en la U era delegado. Siempre estuvo colaborando y atento a lo que estábamos desarrollando como gremio”, valora.

La ANFP también activó un plan. Pablo Milad fue informado de madrugada de la situación que afecta a Campos y se mantuvo en permanente contacto con Lee. La entidad que rige al fútbol chileno puso a disposición a su staff médico y las instalaciones del complejo Juan Pinto Durán, además del acceso a la clínica Meds, donde suelen ser derivados los integrantes de las respectivas selecciones, para la recuperación del jugador.

La U emitió una declaración pública en la que también le ofrece respaldo a Campos. “Enviamos toda la fuerza a Cristóbal Campos y su familia, tras el terrible accidente automovilístico que sufrió esta madrugada. Si bien este es un momento de mucha aflicción, confiamos en que Cristóbal saldrá adelante con el apoyo de sus seres queridos y de todo el fútbol chileno”, manifiesta. Además, Michael Clark, el presidente del club, ha mantenido contacto directo con los dirigentes de San Antonio Unido.

Colo Colo y la UC también emitieron mensajes de apoyo al golero. “Acompañamos al arquero Cristóbal Campos, quien atraviesa por un complicado momento de salud tras su accidente automovilístico. Mucha fuerza para él y su familia. Desde Colo-Colo esperamos que tenga una pronta recuperación”, postearon los albos. “Mucha fuerza y ánimo en este adverso momento para el futbolista de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, quien sufrió esta madrugada un grave accidente automovilístico. Desde Cruzados le enviamos nuestro apoyo para este difícil momento”, añadieron los estudiantiles.