O’Higgins aprovecha la ineficacia de La Calera y es líder gracias a Larrondo

O’Higgins aprovechó la ineficacia de La Calera y trepó al liderato gracias a Marcelo Larrondo. Con solitaria anotación del delantero argentino-chileno, los celestes vencieron por la cuenta mínima a los cementeros e igualaron, con un partido más, las nueve unidades que registra Universidad Católica, el primero en la clasificación.

El cuadro forastero no logró marcar la diferencia en un opaco primer lapso que dominó con creces. Con un encendido Jorge Valdivia en tres cuartos de cancha, el equipo de la V Región se adueñó de la posesión y obligó a retroceder constantemente a su adversario. El Mago asumió el protagonismo ofensivo de su escuadra, exhibiendo un nivel propio de sus mejores años. Además, estuvo acompañado de un movedizo y luchador Octavio Rivero.

Los cementeros impusieron el ritmo y se instalaron en terreno contrario. Por eso, no era una sorpresa que tuvieran las chances más claras para inaugurar los festejos. Un cabezazo de Víctor González que dio en el horizontal, otro remate de Esteban Valencia, que impactó el vertical derecho de la portería defendida por Augusto Batalla, y un tiro de distancia de Valdivia fueron las ocasiones de los caleranos en un entretenido tramo inicial. En el que, sin embargo, no pudieron adelantarse.

Los celestes, complicados por la presión visitante, recurrieron a los contragolpes y a los pelotazos largos para buscar un salvavidas. Así fue como, de hecho, rozaron la apertura de la cuenta, de no ser por un sólido Alexis Martín Arias. El arquero le ahogó el grito de gol a Larrondo en dos oportunidades. Los dirigidos por Dalcio Giovagnoli, pese a ser superados, se las ingeniaron para hacer daño, pero sin éxito ante una zaga que no estaba dispuesta a regalar nada.

No fue distinto el complemento en El Teniente. Aunque La Calera disminuyó levemente la intensidad, siguió manejando el compromiso y fabricándose opciones. No obstante, tal como ocurrió en el primer tiempo, careció de precisión. Esta vez, en la derecha de Rivero, quien tuvo dos mano a mano frente a Batalla, pero terminó elevando en ambos.

Pero Larrondo se encargó de darle un giro al encuentro. Ya había tenido opciones de anotar y no desaprovechó la primera que tuvo en el segundo lapso. Tras un tiro de esquina, el ariete venció al meta Martín Arias con un zurdazo que pasó entre tres jugadores celestes. Un golazo. Inesperado, por cierto, porque era la visita la que hacía mayores méritos. Un golpe en el momento preciso para derrumbar las intenciones cementeras.

Marcelo Larrondo festeja el 1-0 ante La Calera. FOTO: Agencia Uno.

Los forasteros adelantaron sus líneas en los minutos finales. Intentaron luchar por un empate que finalmente no llegó. Gran responsable de eso fue el arquero Batalla, quien evitó la paridad cuando ya se estaban jugando los descuentos. Tres puntos valiosos para los celestes, que, pese a no hacer un correcto partido, consiguieron una victoria ante un cuadro que no logró hacer valer su superioridad.

Ahora, La Calera se alista para continuar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será ante Flamengo, el martes 27 de abril, desde las 18.15 horas. O’Higgins, por su parte, visitará a Huachipato por el Torneo Nacional, en un duelo que está programado para el domingo 2 de mayo, desde las 15.30 horas.